iPad Pro : pas d’évolution majeure avant plusieurs années ?

L’iPad Pro d’Apple pourrait ne pas bénéficier de mise à jour majeure avant longtemps, selon un leaker réputé.

Le leaker basé sur Weibo, connu sous le nom de « Instant Digital », affirme que l’iPad Pro ne recevra pas de refonte importante pendant une période prolongée.

Selon lui, le coût de la dalle OLED désormais utilisée sur l’appareil ne devrait pas baisser de manière significative à court terme, et la dernière refonte majeure n’aurait pas réellement stimulé les ventes.

Une stratégie d’itérations mineures

Apple continuerait à proposer des mises à jour régulières du modèle, mais sans chercher à introduire de changements structurels majeurs.

Par exemple, la marque ne prévoirait pas d’adopter des bordures ultra-fines autour de l’écran, comme on peut en voir sur certaines tablettes haut de gamme concurrentes.

Pour rappel, en 2024, Apple a lancé la première refonte majeure de l’iPad Pro depuis 2018. En octobre 2025, l’entreprise a ensuite ajouté la puce M5, accompagnée de quelques améliorations mineures en matière de connectivité.

Des évolutions internes attendues, mais pas de révolution

L’iPad Pro devrait tout de même évoluer sur le plan technique. Il pourrait intégrer la puce M6 ainsi qu’un système de refroidissement par chambre à vapeur inspiré de l’iPhone 17 Pro, vers la fin de l’année 2026 ou en 2027.

En dehors de ces améliorations internes, aucune autre rumeur significative ne circule actuellement concernant l’avenir de la gamme iPad Pro.

Si ces informations se confirment, Apple adopterait donc une approche prudente sur son modèle le plus premium, misant davantage sur l’optimisation interne que sur une transformation visible du design.