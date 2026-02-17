Événement Apple du 4 mars : voici ce à quoi s’attendre

Apple a invité lundi une sélection de journalistes et de créateurs de contenu à une « special Apple Experience » prévue le mercredi 4 mars à New York, Londres et Shanghai.

Lors d’une Apple Experience, les invités peuvent généralement tester les derniers produits matériels ou logiciels d’Apple. Après le lancement d’Apple Creator Studio le mois dernier, certains créateurs avaient par exemple été conviés à Los Angeles pour prendre en main ce nouveau bundle d’applications et de services par abonnement.

Cet événement ne devrait pas avoir l’ampleur d’une keynote classique, mais la présence de journalistes réputés comme Joanna Stern laisse penser que de nouveaux produits pourraient bien être annoncés.

Un MacBook abordable en tête d’affiche ?

Il semble probable qu’Apple profite de ces rassemblements pour présenter un nouveau MacBook à prix réduit.

Le visuel de l’invitation met en avant un logo Apple coloré composé de disques jaunes, verts et bleus. Or, selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait testé ces trois coloris ainsi que le rose pour un MacBook équipé d’une puce d’iPhone.

Tout porte donc à croire que ce modèle plus accessible, potentiellement destiné aux étudiants et au grand public, pourrait être la vedette de cette Apple Experience.

Un iPhone 17e également attendu ?

La deuxième hypothèse la plus crédible serait la présentation de l’iPhone 17e.

Successeur amélioré de l’iPhone 16e, ce modèle devrait intégrer quatre évolutions majeures : le support de MagSafe, la puce A19, un modem C1X pour une 5G plus rapide et une puce N1 compatible Wi-Fi 7.

D’autres annonces restent possibles, comme un iPad Air équipé d’une puce M4, un iPad 12 avec une puce A18, ou encore un MacBook Air avec puce M5.

Et les produits domotiques ?

Plusieurs produits pour la maison connectée sont également attendus, notamment une nouvelle Apple TV, un HomePod mini mis à jour et un tout nouveau hub domestique Apple.

Cependant, il n’est pas certain qu’ils soient dévoilés lors de cette Apple Experience, d’autant plus que la version plus personnalisée de Siri se fait toujours attendre.

Du côté des produits haut de gamme, l’attente continue aussi pour des MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max, un Mac Studio actualisé et un nouveau Studio Display. Rien n’est exclu à ce stade, mais le visuel très coloré de l’invitation suggère qu’Apple mettra plutôt en avant des produits plus accessibles et grand public.

À New York, l’Apple Experience débutera le mercredi 4 mars à 9h (heure de l’Est). Les événements de Londres et Shanghai commenceront au même moment, ajusté à leur fuseau horaire respectif.

Comme il ne s’agit pas d’une keynote traditionnelle, aucune diffusion en direct sur YouTube n’est attendue. Les annonces devraient plutôt prendre la forme de communiqués publiés sur le site Apple Newsroom, tandis que les invités partageront leurs premières impressions et photos en prise en main.