Rapport : un smartphone actif sur quatre est désormais un iPhone

Près d’un smartphone actif sur quatre dans le monde est désormais un iPhone, selon de nouvelles données publiées par Counterpoint Research.

Les conclusions du Smartphone Installed Base Tracker de Counterpoint montrent que le parc mondial de smartphones actifs a progressé de 2 % en 2025, principalement en raison de cycles de renouvellement plus longs et de la circulation continue d’appareils de seconde main.

Contrairement aux chiffres d’expédition, qui mesurent les ventes annuelles, les données de parc installé reflètent le nombre total d’appareils actuellement utilisés. Il s’agit donc d’un indicateur clé des choix de plateforme sur le long terme.

Apple devient leader du parc actif mondial

Apple occupe désormais la première place du parc mondial de smartphones actifs, avec environ un appareil sur quatre en usage étant un iPhone.

Le cabinet attribue cette position à une combinaison de forte fidélité des utilisateurs, services intégrés et puissance de l’écosystème Apple.

Le rapport affirme également qu’Apple a ajouté en 2025 plus de nouveaux appareils actifs nets que les sept principaux fabricants de smartphones suivants réunis, illustrant la capacité de l’entreprise à attirer et conserver ses utilisateurs, malgré un ralentissement de la croissance mondiale du marché et des innovations matérielles plus incrémentales.

Samsung reste deuxième, l’écart se creuse

Samsung arrive en deuxième position avec environ un cinquième du parc mondial actif.

À eux deux, Apple et Samsung représentaient 44 % du parc installé mondial en 2025.

L’écart entre ces deux leaders et le reste de l’industrie continue de se creuser. Ce sont d’ailleurs les seuls fabricants de smartphones à avoir dépassé le milliard d’appareils actifs dans le monde.

Les autres marques et la montée des marchés émergents

D’autres marques comme Xiaomi, OPPO et vivo constituent un second groupe important, avec des parcs installés significatifs, principalement construits autour de modèles milieu et haut de gamme accessibles.

Le groupe Transsion a, de son côté, développé sa base d’appareils actifs grâce à des smartphones abordables destinés aux marchés sensibles aux prix, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est.

HONOR est la marque la plus récente à avoir franchi le cap des 200 millions d’appareils actifs, tandis que Motorola et realme s’en approchent.

Les smartphones premium favorisés par les cycles plus longs

La taille du parc installé d’Apple s’explique aussi par plusieurs tendances favorables aux smartphones haut de gamme.

Les cycles de remplacement se sont allongés pour atteindre près de quatre ans en moyenne, en raison d’améliorations matérielles plus progressives et d’une meilleure durabilité des appareils.

Les modèles premium bénéficient généralement d’un support logiciel plus long, d’une meilleure valeur de revente et d’une durée d’utilisation prolongée, souvent jusqu’à un second propriétaire. Les achats répétés sont également plus fréquents.

La différenciation passe désormais par le logiciel

Le rapport souligne enfin que la différenciation se déplace de plus en plus vers le logiciel et l’intégration à l’écosystème, à mesure que l’innovation matérielle ralentit.

Des fonctionnalités comme l’intelligence artificielle embarquée, les avancées logicielles en photographie, les outils de productivité et l’intégration entre appareils sont devenues des moteurs de valeur essentiels pour renforcer la fidélité des utilisateurs et accroître l’usage sur le long terme.