L’iPhone 18 Pro pourrait décevoir, selon Mark Gurman de Bloomberg

Les prochains iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ne constitueraient pas une mise à jour majeure, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière édition de sa newsletter « Power On », Gurman explique que les modèles iPhone 18 Pro « représenteront des ajustements mineurs par rapport aux iPhone 17 Pro et 17 Pro Max de l’année dernière ».

Il compare cette évolution à l’ancienne stratégie d’Apple consistant à ajouter la lettre “S” aux générations intermédiaires, lorsque les changements étaient plus discrets que lors des refontes majeures.

Des améliorations internes importantes

Même si le design et l’évolution globale seraient limités, plusieurs changements techniques notables sont attendus.

Les iPhone 18 Pro devraient notamment intégrer un nouveau système photo avec ouverture variable, permettant un meilleur contrôle de la lumière et de la profondeur de champ.

Ils embarqueraient également la puce A20, qui devrait offrir des gains en performances et en efficacité énergétique, ainsi que le modem C2 conçu par Apple, successeur des précédents modems maison.

Le pliable au centre de l’attention

Malgré ces améliorations internes, les nouveaux modèles Pro ne devraient pas être « la star du lancement iPhone d’Apple cet automne ».

Selon Gurman, l’attention médiatique et marketing devrait surtout se concentrer sur le premier iPhone pliable d’Apple, qui s’annonce comme la véritable nouveauté majeure de la gamme 2026.