iOS 26.4 active la « Protection en cas de vol de l’appareil » par défaut sur tous les iPhone

Avec iOS 26.4, la fonctionnalité « Protection en cas de vol de l’appareil » sera activée par défaut et automatiquement mise en place pour tous les utilisateurs d’iPhone. Cette mesure vise à renforcer la sécurité en cas de vol physique du smartphone.

Apple avait introduit la Protection contre le vol d’appareil en 2023, après la découverte d’une nouvelle méthode de vol. Des criminels observaient leur victime pour mémoriser son code de déverrouillage, puis dérobaient l’iPhone. Avec ce simple code, ils pouvaient vider des comptes bancaires, accéder aux mots de passe enregistrés et désactiver Localiser.

Une authentification biométrique obligatoire pour les actions sensibles

La Protection contre le vol d’appareil impose désormais une authentification supplémentaire via Face ID ou Touch ID pour accéder à certaines fonctionnalités sensibles de l’iPhone, comme l’app Mots de passe, le mode Perdu dans Localiser, ou encore les achats via Safari.

Certaines actions sont totalement bloquées sans authentification biométrique, tandis que d’autres déclenchent un délai de sécurité d’une heure. Parmi les actions nécessitant obligatoirement Face ID ou Touch ID :

Consulter ou utiliser les mots de passe et clés d’accès enregistrés dans le trousseau iCloud

Faire une demande de nouvelle Apple Card

Afficher une carte virtuelle Apple Card

Désactiver le mode Perdu

Effacer tout le contenu et les réglages

Effectuer certaines opérations Apple Cash et Savings dans Cartes

Utiliser des moyens de paiement enregistrés dans Safari

Utiliser l’iPhone pour configurer un nouvel appareil

Pour ces actions, il n’existe aucune solution de secours via le code : l’authentification biométrique est obligatoire.

Un délai de sécurité d’une heure pour les modifications critiques

Certaines opérations encore plus sensibles déclenchent un délai de sécurité d’une heure et nécessitent deux authentifications biométriques successives.

Cela concerne notamment :

La modification du mot de passe de l’identifiant Apple

La mise à jour de paramètres de sécurité du compte Apple (ajout ou suppression d’appareil de confiance, numéro de téléphone de confiance, clé de récupération ou contact de récupération)

La modification du code de l’iPhone

L’ajout ou la suppression de Face ID ou Touch ID

La désactivation de Localiser

La désactivation de la Protection contre le vol d’appareil

Ce mécanisme vise à empêcher un voleur ayant accès au code de l’iPhone d’en prendre le contrôle total.

Une protection auparavant optionnelle

Avant iOS 26.4, la Protection contre le vol d’appareil devait être activée manuellement dans Réglages, section Face ID et code.

Une option permet également de supprimer le délai de sécurité lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu familier, comme le domicile. Cela permet de conserver une utilisation fluide à la maison tout en maintenant une protection renforcée à l’extérieur.

iOS 26.4 est actuellement réservé aux développeurs. Une bêta publique est attendue prochainement, et Apple prévoit un déploiement de la mise à jour au printemps.