Apple annonce une expérience spéciale à New York, Londres et Shanghai le 4 mars

Apple a annoncé aujourd’hui une « expérience spéciale » à New York, Londres et Shanghai, prévue le 4 mars 2026 à 9h00 (heure de la côte Est des États-Unis).

Apple a invité certains membres de la presse à participer à cet événement organisé simultanément dans trois grandes villes à travers le monde. L’invitation décrit simplement l’événement comme une « special Apple Experience », sans fournir de détails supplémentaires sur son contenu.

L’invitation met en avant un logo Apple en 3D composé de disques jaunes, verts et bleus.

Une « expérience » plutôt qu’un keynote classique

On note qu’Apple utilise le terme « experience » plutôt que « event ». Contrairement aux keynotes diffusées en direct depuis l’Apple Park, cet événement du 4 mars semble être plus restreint et organisé localement dans plusieurs villes.

Cela suggère un format différent, probablement centré sur la découverte et la prise en main de nouveaux produits plutôt qu’une conférence mondiale en streaming.

Plusieurs nouveaux produits attendus

Plusieurs annonces matérielles seraient imminentes, notamment :

L’iPhone 17e

Les MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max

L’iPad Air de huitième génération

L’iPad de douzième génération

D’autres produits pourraient également être dévoilés, comme un Studio Display mis à jour, un MacBook d’entrée de gamme équipé d’une puce A18, une nouvelle Apple TV ou encore un HomePod mini renouvelé.

Cette Apple Experience pourrait servir de vitrine internationale pour présenter ces nouveautés et permettre aux médias de tester les appareils en avant-première dans plusieurs régions du monde.

L’Apple Experience débutera le 4 mars 2026 à 9h00 (heure française).