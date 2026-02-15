Pourquoi il ne faut pas acheter le prochain MacBook Pro

Apple prévoit de lancer de nouveaux MacBook Pro dès le début du mois de mars, mais si vous le pouvez, il vaudrait mieux passer cette génération. Une mise à jour bien plus importante est déjà en préparation.

Nous attendons des modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces équipés des puces M5 Pro et M5 Max. Les changements devraient être limités à une simple mise à niveau du processeur. Aucun ajustement du design ni de l’écran n’est prévu. Pourtant, plus tard dans l’année, une refonte majeure arriverait.

Selon les rumeurs, il n’y aurait pas une mais deux mises à jour du MacBook Pro en 2026.

Deux mises à jour prévues en 2026

Après le lancement des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max au printemps, Apple préparerait une seconde vague en fin d’année 2026.

Cette nouvelle version introduirait les premiers MacBook Pro équipés d’un écran OLED. Au programme : un design revu, des puces M6 plus rapides, une toute nouvelle technologie d’affichage et, pour la première fois sur un Mac, un écran tactile.

Il s’agirait de la plus grande évolution de la gamme Mac depuis l’arrivée des puces Apple silicon en 2020.

Les iPhone utilisent l’OLED depuis des années, et Apple a introduit cette technologie sur l’iPad Pro en 2024. En revanche, aucun Mac n’a encore adopté l’OLED.

Un écran tactile enfin sur Mac

Apple a longtemps affirmé que le Mac ne passerait pas au tactile. Mais les choses évoluent. Plusieurs rumeurs concordantes indiquent que des capacités tactiles arriveraient enfin, rapprochant l’expérience du Mac de celle de l’iPad.

Les contrôles tactiles seraient proposés en complément des méthodes traditionnelles au clavier et à la souris, et non en remplacement.

Les MacBook Pro OLED seraient également les premiers à utiliser la technologie de puce 2 nanomètres d’Apple. Ils pourraient même devenir les premiers Mac compatibles avec la connectivité cellulaire.

Avec autant de nouveautés attendues, acheter un MacBook Pro M5 Pro ou M5 Max quelques mois plus tôt perd une grande partie de son intérêt.

Tous les modèles ne sont pas concernés

Les écrans OLED tactiles devraient être réservés aux modèles haut de gamme 14 pouces et 16 pouces, en raison des coûts élevés.

Cette recommandation ne concerne donc pas le MacBook Pro M5 standard lancé à l’automne dernier. Le modèle d’entrée de gamme ne devrait pas bénéficier des mêmes améliorations, même s’il pourrait recevoir une puce M6.

Il est également possible que l’OLED soit tellement coûteux qu’il soit limité à une seule version ultra haut de gamme. Malgré tout, une mise à niveau vers la puce M6 et une refonte du design semblent probables sur l’ensemble de la gamme.

Une stratégie déjà vue chez Apple

Deux mises à jour Mac la même année restent inhabituelles, mais pas inédites.

Apple a actualisé le MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max en janvier 2023, puis a procédé à une nouvelle mise à jour avec les puces M3 Pro et M3 Max en octobre 2023.

Habituellement, une mise à jour Mac s’accompagne d’une recommandation d’achat immédiat. Mais cette année, avec deux cycles prévus en 2026 et une refonte majeure attendue en fin d’année, ceux qui visent un MacBook Pro haut de gamme ont tout intérêt à patienter.