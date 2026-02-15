Meta prévoit une reconnaissance faciale « Name Tag » pour ses lunettes connectées Ray-Ban

Meta prévoit d’ajouter une fonctionnalité de reconnaissance faciale à ses lunettes connectées Ray-Ban dès cette année, selon The New York Times.

D’après des sources impliquées dans le projet, cette fonction interne baptisée « Name Tag » permettrait aux utilisateurs d’identifier les personnes qu’ils croisent et d’obtenir des informations à leur sujet via l’assistant d’intelligence artificielle de Meta.

Mark Zuckerberg souhaiterait intégrer cette technologie afin de différencier davantage les lunettes sur le marché et de rendre l’assistant IA plus utile au quotidien.

Une fonctionnalité controversée en interne

Selon un document interne consulté par The New York Times, la maison mère de Facebook discute de cette fonctionnalité depuis le début de l’année dernière. Le document, daté de mai, révèle que Meta avait initialement envisagé de lancer Name Tag auprès des participants à une conférence destinée aux personnes malvoyantes, avant de la proposer au grand public. Ce lancement pilote n’a finalement pas eu lieu.

Le mémo interne évoque également le contexte politique américain comme un facteur favorable au déploiement de la fonctionnalité. Comme le rapporte The New York Times, citant un document issu de Meta Reality Labs :

“We will launch during a dynamic political environment where many civil society groups that we would expect to attack us would have their resources focused on other concerns.”

Ce revirement stratégique est notable. Il y a cinq ans, Facebook avait mis fin à son système de reconnaissance faciale utilisé pour identifier automatiquement les personnes sur les photos, invoquant la nécessité de trouver “the right balance” face aux enjeux juridiques et de protection de la vie privée.

Des lunettes déjà populaires

Ce n’est pas la première fois que Meta envisage d’intégrer la reconnaissance faciale à un produit grand public. Des obstacles techniques et éthiques auraient empêché son intégration dans la première génération des lunettes Ray-Ban Meta, lancées en 2021.

Malgré cela, ces lunettes ont rencontré un véritable succès. EssilorLuxottica, partenaire industriel de Meta pour la fabrication, a annoncé cette semaine avoir vendu plus de sept millions d’unités en 2025.

Meta réfléchirait encore à définir qui pourrait être identifiable via Name Tag. Les options envisagées incluraient :

Les personnes que l’utilisateur connaît via une plateforme Meta

Des individus disposant d’un compte public sur Instagram ou un autre service Meta

En revanche, la fonctionnalité ne permettrait pas d’identifier n’importe quelle personne croisée dans la rue sans condition.

Dans une déclaration transmise à The New York Times, Meta a indiqué :

“We’re building products that help millions of people connect and enrich their lives. While we frequently hear about the interest in this type of feature – and some products already exist in the market – we’re still thinking through options and will take a thoughtful approach if and before we roll anything out.”

Des précédents inquiétants

Les lunettes connectées de Meta ont déjà été utilisées dans des expériences controversées. En 2024, deux étudiants de Harvard ont utilisé des lunettes Ray-Ban Meta combinées au service de reconnaissance faciale PimEyes pour identifier des inconnus dans le métro de Boston. La vidéo de leur expérience est devenue virale.

Meta avait alors rappelé que ses lunettes intègrent une LED blanche visible dans le coin supérieur droit de la monture, signalant lorsqu’un enregistrement est en cours.

La société travaillerait également sur des lunettes dites de « super-sensing », capables de faire fonctionner en continu caméras et capteurs afin d’enregistrer la journée de l’utilisateur.

Apple également sur le marché des lunettes connectées

Selon un rapport de Bloomberg publié l’an dernier, Apple préparerait le lancement de ses propres lunettes connectées d’ici la fin de l’année.

Ces lunettes seraient comparables aux Ray-Ban Meta et aux modèles Android XR de Google, mais “better made”.

Les lunettes Apple devraient intégrer des caméras, des microphones et des capacités d’intelligence artificielle. Elles permettraient notamment de prendre des photos, d’enregistrer des vidéos, de proposer des traductions en temps réel et d’afficher des itinéraires détaillés.

En revanche, elles ne disposeraient pas de fonctionnalités de réalité augmentée.