Trois nouveaux produits Apple pour la maison attendus en 2026

Apple préparerait une série de nouveaux produits pour 2026, avec une attention particulière portée à l’univers de la maison connectée. Si les robots domestiques seraient envisagés pour 2027, les lancements prévus en 2026 resteront plus classiques, mais stratégiques pour renforcer la présence d’Apple sur le marché du smart home.

HomePod mini 2 : une mise à jour discrète mais stratégique

Un nouveau HomePod mini 2 pourrait être lancé à tout moment.

Apple ne devrait pas modifier le design du produit, mais de nouvelles couleurs pourraient faire leur apparition. La principale évolution concernerait l’intégration d’une puce S-series mise à jour, basée sur celle de l’Apple Watch Series 10.

Des améliorations audio sont également possibles, notamment en matière de son et de traitement audio computationnel en temps réel. Apple pourrait aussi passer au Bluetooth 5.3 pour optimiser la connectivité, ainsi qu’à une puce Ultra Wideband de seconde génération.

Le prix devrait rester identique à celui du modèle actuel, soit 99 dollars.

Un hub domestique pour centraliser l’écosystème Apple

Apple travaillerait activement sur un hub domestique destiné à devenir le centre névralgique de la maison connectée.

Cet appareil permettrait aux membres d’un foyer de contrôler leurs objets connectés, passer des appels, écouter de la musique, consulter la météo, utiliser Siri, afficher des photos ou encore accéder au calendrier familial.

Selon les rumeurs, le hub intégrerait des capteurs de présence capables de détecter la présence d’une personne dans la pièce. Une caméra intégrée pourrait identifier l’utilisateur qui s’adresse à l’appareil afin d’afficher une sélection personnalisée d’applications et de fonctionnalités.

Le hub serait équipé de Face ID, de haut-parleurs intégrés et d’une puce A18 compatible avec Apple Intelligence. Il ne disposerait pas d’un App Store dédié, mais proposerait des applications Apple comme Safari, Apple Music, Notes, Calendrier, Photos et Apple News.

Deux modèles seraient en préparation :

un modèle mural

un modèle avec base haut-parleur inspirée du HomePod mini

Caméras de sécurité et sonnette avec Face ID

Apple développerait également ses propres caméras de sécurité intérieures compatibles avec l’application Maison et interconnectées avec le futur hub domestique.

Une sonnette connectée avec Face ID serait aussi à l’étude. Elle pourrait se connecter directement à une serrure intelligente pour déverrouiller une porte après identification.

Ces produits seraient compatibles avec HomeKit Secure Video et offriraient un chiffrement de bout en bout. Peu d’informations supplémentaires sont disponibles pour le moment, mais un lancement dès 2026 reste envisageable selon certaines sources.

Calendrier de lancement attendu

Le HomePod mini 2 et le hub domestique pourraient être annoncés en début d’année, probablement avant la WWDC.

Les caméras, si elles sont bien prévues pour 2026, arriveraient plutôt en fin d’année.

Des rumeurs précédentes suggéraient que le hub domestique serait lancé en parallèle de la nouvelle version plus intelligente de Siri. Cette version améliorée était attendue avec iOS 26.4, mais pourrait finalement être repoussée à iOS 26.5.