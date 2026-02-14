Apple teste désormais un iPhone pliable au format clapet

Apple teste actuellement un nouveau type d’iPhone pliable au format clapet, selon un leaker asiatique réputé.

D’après des informations issues de la chaîne d’approvisionnement et relayées sur Weibo par l’utilisateur connu sous le nom de « Fixed Focus Digital », Apple aurait déjà testé un iPhone pliable au design vertical, façon clapet.

Un tel appareil viendrait concurrencer des modèles comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 ou encore le Motorola Razr nouvelle génération.

Un second iPhone pliable en préparation ?

Ce modèle au format clapet s’ajouterait à l’iPhone pliable « large » déjà attendu pour cette année. Pour l’instant, Apple n’aurait pas encore décidé si cette version flip passera en production de masse.

Plus tôt ce mois-ci, Bloomberg rapportait via Mark Gurman qu’Apple « explore » l’idée d’un iPhone pliable avec un design « carré, de type clapet ».

Selon ces informations, le modèle clapet arriverait après le premier iPhone pliable d’Apple, qui devrait s’ouvrir comme un livre, à la manière du Samsung Galaxy Z Fold 7. Ce format offrirait un grand écran interne idéal pour le visionnage de vidéos, le gaming et le multitâche.

À l’inverse, un iPhone pliable au format clapet miserait davantage sur la compacité et la portabilité, en se glissant plus facilement dans une poche.

Les caractéristiques attendues du premier iPhone pliable

Les rumeurs indiquent que le premier iPhone pliable d’Apple proposerait :

Un écran interne de 7,8 pouces sans pli visible

Un écran externe de 5,5 pouces

Touch ID

Deux caméras arrière

La puce A20

Le modem C2

Il devrait être présenté à l’automne, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.