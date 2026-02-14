Apple révèle combien d’iPhone tournent sous iOS 26

Apple a partagé de nouveaux chiffres d’adoption pour iOS 26 et iPadOS 26, dévoilant le nombre d’iPhone et d’iPad actuellement sous ces versions du système.

Ces données sont basées sur les appareils ayant effectué une transaction sur l’App Store le 12 février 2026, selon Apple.

Les chiffres d’adoption d’iOS 26 et iPadOS 26

Voici les statistiques communiquées par Apple :

74 % des iPhone commercialisés au cours des quatre dernières années fonctionnent sous iOS 26

66 % de l’ensemble des iPhone utilisent iOS 26

66 % des iPad commercialisés au cours des quatre dernières années fonctionnent sous iPadOS 26

57 % de l’ensemble des iPad utilisent iPadOS 26

Ces chiffres permettent de mesurer la rapidité avec laquelle les utilisateurs adoptent la dernière version du système mobile d’Apple.

Comparaison avec l’adoption d’iOS 18

Pour comparaison, Apple avait partagé les données suivantes pour iOS 18, basées sur les appareils ayant effectué une transaction sur l’App Store le 21 janvier 2025 :

76 % des iPhone sortis au cours des quatre dernières années utilisaient iOS 18

68 % de l’ensemble des iPhone utilisaient iOS 18

63 % des iPad sortis au cours des quatre dernières années utilisaient iPadOS 18

53 % de l’ensemble des iPad utilisaient iPadOS 18

À première vue, les niveaux d’adoption d’iOS 26 semblent proches de ceux d’iOS 18.

Cependant, un élément clé nuance cette comparaison.

Une adoption légèrement plus lente pour iOS 26

Les statistiques d’iOS 26 ont été publiées plus tard que d’habitude.

Elles reposent sur des données collectées environ 150 jours après la sortie publique de la mise à jour, contre 127 jours pour iOS 18. En d’autres termes, iOS 26 a bénéficié d’environ trois semaines supplémentaires de disponibilité avant la publication des chiffres.

Cela signifie qu’iOS 26 a officiellement connu une adoption plus lente qu’iOS 18, même si l’écart reste modéré et moins marqué que certaines estimations non officielles ne le laissaient entendre.

Il est impossible de déterminer précisément les raisons de ce ralentissement, mais certains utilisateurs auraient choisi d’éviter pour le moment le nouveau design Liquid Glass introduit avec iOS 26.

Du côté d’iPadOS 26, les chiffres apparaissent supérieurs à ceux d’iPadOS 18, mais là encore, il faut garder à l’esprit que la version 26 a bénéficié de trois semaines supplémentaires pour s’installer sur les appareils.