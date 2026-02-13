Mobile Club fusionne avec Next Mobiles et lève 31 millions d’euros

Le groupe mobile.club franchit une nouvelle étape stratégique majeure. Dans un post publié sur LinkedIn, Damien Morin, son CEO, annonce la fusion entre Mobile Club et Next Mobiles, accompagnée d’une levée de fonds de 31 millions d’euros réalisée avec Smart Lenders Asset Management.

Cette opération marque un tournant pour l’écosystème français de la location technologique, avec une ambition clairement affichée : accélérer à l’échelle européenne et structurer un acteur de référence du secteur.

« Nous partageons depuis le début la même vision : transformer durablement la manière dont le grand public et les entreprises consomment la tech », explique Damien Morin.

Une fusion stratégique pour accélérer en Europe

Avec cette fusion, mobile.club et Next Mobiles unissent leurs forces pour atteindre une taille critique.

Ensemble, les deux entités représentent désormais 30 millions d’euros d’ARR (revenu annuel récurrent) et plus de 70 000 abonnés répartis en France, en Belgique et au Luxembourg.

Cette consolidation permet au groupe :

d’ accélérer son développement à l’échelle européenne

de poser les bases d’un groupe élargi au-delà du simple marché des smartphones

de proposer une offre structurée couvrant à la fois le B2C et le B2B

L’objectif est clair : devenir le leader de la location tech en France, tout en préparant l’expansion continentale.

Une stratégie multi-marques en B2C et B2B

La nouvelle organisation s’appuie sur une logique complémentaire entre les différentes marques du groupe.

Côté grand public, mobile.club et Next Mobiles continueront d’opérer sur le segment B2C avec des offres de location flexibles et accessibles.

Côté entreprises, la marque Cleaq portera l’activité B2B, avec une proposition adaptée aux besoins des professionnels.

Cette structuration permet au groupe de proposer une offre de location technologique complète, couvrant aussi bien les particuliers que les entreprises, dans une logique d’économie circulaire et d’usage plutôt que de possession.

100 millions d’euros d’ARR visés d’ici 2030

Au-delà de la fusion, la levée de 31 millions d’euros donne au groupe des moyens financiers significatifs pour accélérer sa croissance.

L’ambition affichée est d’atteindre plus de 100 millions d’euros d’ARR d’ici 2030, en s’appuyant à la fois sur une forte croissance organique et sur de nouvelles opérations de build-up.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte où les modèles d’abonnement et de location gagnent du terrain dans la tech, portés par des attentes croissantes en matière de flexibilité, de maîtrise des coûts et de durabilité.

Avec cette opération, Mobile Club et Next Mobiles entendent clairement prendre une longueur d’avance sur un marché en pleine structuration.