iPhone 18 Pro : cinq fonctionnalités révélées dans un nouveau rapport

Alors que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max ne sont attendus que dans sept mois, un analyste a déjà dévoilé cinq nouveautés majeures qui seraient au programme.

Dans une note de recherche publiée jeudi par le cabinet d’investissement GF Securities, l’analyste Jeff Pu détaille plusieurs améliorations prévues pour les modèles iPhone 18 Pro.

Une Dynamic Island plus petite

Il est question depuis plusieurs mois d’un repositionnement du projecteur infrarouge de Face ID sous l’écran.

Si cette évolution se confirme, la Dynamic Island deviendrait plus compacte sur les iPhone 18 Pro, offrant un affichage plus immersif et davantage d’espace utile à l’écran.

Une ouverture variable pour l’appareil photo principal

Les deux modèles iPhone 18 Pro devraient intégrer un appareil photo Fusion 48 mégapixels avec ouverture variable.

Cette technologie permettrait de contrôler la quantité de lumière traversant l’objectif pour atteindre le capteur. Résultat : un meilleur contrôle de la profondeur de champ et de l’exposition selon les conditions lumineuses.

Cela dit, les capteurs des smartphones étant plus petits que ceux des appareils photo traditionnels, l’impact réel de cette amélioration reste encore à déterminer.

La puce A20 Pro gravée en 2 nm

Apple préparerait également la nouvelle puce A20 Pro, qui serait gravée selon le procédé 2 nm de première génération de TSMC.

À titre de comparaison, la puce A19 Pro actuelle repose sur une architecture 3 nm. Grâce à cette gravure plus fine et à un nouveau design de packaging, la A20 Pro devrait offrir des gains solides en performances et en efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

Une nouvelle puce N2 pour la connectivité

Tous les iPhone 17 et iPhone Air sont équipés de la puce N1 conçue par Apple, qui prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread.

Apple affirme que la N1 améliore également la fiabilité et les performances de fonctionnalités comme le Partage de connexion et AirDrop.

Les iPhone 18 Pro devraient intégrer la puce N2 de nouvelle génération, même si les améliorations précises apportées par cette évolution ne sont pas encore connues.

Le modem C2 pour la 5G

Apple a lancé son premier modem cellulaire maison, le C1, avec l’iPhone 16e, suivi du C1X dans l’iPhone Air.

Selon Apple, le modem C1X est jusqu’à deux fois plus rapide que le C1 et constitue le modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone.

Les iPhone 18 Pro devraient aller encore plus loin avec le modem C2 de troisième génération, qui promettrait de nouvelles avancées en matière de performances et d’efficacité.

Apple devrait officialiser les iPhone 18 Pro en septembre prochain.