iOS 26.3 est sortie : tout ce qui change avec la mise à jour

Apple a déployé iOS 26.3 hier. Même si cette version apporte moins de nouveautés que iOS 26.1 ou iOS 26.2, plusieurs ajouts méritent d’être connus, notamment en matière de transfert de données, de confidentialité et de sécurité.

Transfert vers Android simplifié

Avec iOS 26.3, Apple facilite le passage d’un iPhone vers un smartphone Android grâce à un nouvel outil de transfert intégré.

Il suffit de placer l’iPhone à côté d’un appareil Android compatible pour lancer le processus. Une fois les deux smartphones connectés, l’utilisateur peut transférer photos, messages, notes, apps, mots de passe, numéro de téléphone et bien plus encore.

Le transfert s’effectue sans télécharger d’application tierce, ce qui rend la procédure nettement plus simple.

En revanche, les données de santé, les appareils Bluetooth appairés et les éléments protégés (comme les notes verrouillées) ne sont pas transférés.

Google propose déjà une fonction équivalente pour passer d’Android à iPhone, rendant l’opération désormais bidirectionnelle entre les deux écosystèmes.

Nouveaux fonds d’écran météo

Une nouvelle section dédiée aux fonds d’écran Météo fait son apparition dans les options de personnalisation de l’écran verrouillé.

Auparavant, Météo et Astronomie étaient regroupés dans une seule catégorie. Désormais, Météo dispose de sa propre section.

Trois fonds d’écran préconfigurés sont proposés, avec différentes polices pour l’heure et divers widgets météo, afin de mieux illustrer les possibilités offertes.

Limiter la localisation précise par l’opérateur

iOS 26.3 introduit un réglage permettant de limiter le suivi précis de la localisation par les opérateurs mobiles, à condition qu’ils prennent en charge cette fonction.

Cette option fonctionne uniquement avec les modems C1 et C1X, présents dans l’iPhone 16e et l’iPhone Air.

Les réseaux mobiles déterminent habituellement la position d’un appareil via les antennes cellulaires. Avec ce réglage activé, certaines données habituellement accessibles aux opérateurs sont restreintes.

Au lieu d’obtenir une localisation précise à l’adresse près, l’opérateur sera limité à une zone plus large, comme un quartier.

Aux États-Unis, seul Boost Mobile prend actuellement en charge cette fonction. Au Royaume-Uni, EE et BT la proposent, tout comme Telekom en Allemagne et AIS ainsi que True en Thaïlande.

Pour l’activer, il faut ouvrir Réglages, accéder aux données cellulaires, puis activer l’option « Limiter la localisation précise ». Un redémarrage est nécessaire après modification.

Des indices sur les puces M5

La version Release Candidate d’iOS 26.3 contenait des références à des puces M5 Max et M5 Ultra non annoncées, susceptibles d’équiper de futurs Mac dans les semaines à venir.

Transfert de notifications (Union européenne)

Dans la bêta d’iOS 26.3, Apple testait un réglage « Transfert de notifications » permettant d’envoyer les notifications reçues sur un iPhone vers un appareil connecté tiers, comme une montre Android.

Cette fonction pourrait finalement être repoussée à iOS 26.4.

Elle apparaissait dans Réglages > Notifications, via une nouvelle option dédiée. Les notifications ne peuvent être transférées que vers un seul appareil à la fois. Si le transfert est activé vers un appareil tiers, l’Apple Watch ne pourra plus recevoir ni afficher les notifications.

Apple introduit cette fonction pour répondre à des préoccupations antitrust, afin que les appareils tiers bénéficient d’un accès similaire à celui de l’Apple Watch.

Cette fonctionnalité est limitée à l’Union européenne.

Appairage par proximité (Union européenne)

Toujours dans la bêta, Apple a intégré d’autres changements spécifiques à l’Europe concernant les appareils connectés tiers.

L’appairage par proximité permet désormais à des accessoires comme des écouteurs ou des montres connectées tiers de se connecter à un iPhone ou un iPad via un système similaire à celui des AirPods, simplement en approchant l’accessoire de l’appareil.

Correctifs de sécurité majeurs

iOS 26.3 corrige des dizaines de failles de sécurité, dont une vulnérabilité activement exploitée.

Apple indique qu’un problème dans l’éditeur de liens dynamiques dyld permettait l’exécution de code arbitraire. Cette faille aurait été utilisée dans une « attaque extrêmement sophistiquée » visant des individus ciblés sur des versions antérieures à iOS 26.

Parmi les autres correctifs :

une faille CoreAudio pouvant provoquer la fermeture d’une app via un fichier multimédia malveillant

un bug Game Center exposant potentiellement des informations sensibles

une vulnérabilité dans Messages permettant de contourner des restrictions sandbox

un problème dans Photos autorisant l’accès à des images depuis l’écran verrouillé en cas d’accès physique à l’appareil

Apple recommande vivement d’installer iOS 26.3, iPadOS 26.3 et macOS Tahoe 26.3 dès que possible.

Comment installer iOS 26.3

Pour installer la mise à jour, ouvrez Réglages, accédez à Général, puis à Mise à jour logicielle.

Compatibilité

iOS 26.3 est disponible sur tous les iPhone compatibles avec iOS 26, soit l’iPhone 11 et les modèles ultérieurs.

Et après ?

Apple devrait publier la première bêta d’iOS 26.4 dans environ deux semaines.