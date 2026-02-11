Relais Colis annonce encore avoir été piraté avec une fuite de données

Relais Colis informe ses clients avoir été victime d’un nouveau piratage informatique, le deuxième depuis le début de l’année 2026 après un premier incident survenu en janvier. Dans un e-mail adressé aux utilisateurs concernés, l’entreprise explique qu’un accès non autorisé à l’un de ses systèmes a été détecté. Bien que l’incident soit désormais maîtrisé, certaines données personnelles ont pu être compromises.

Les informations concernées incluent le nom, le prénom, l’adresse postale, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone. En revanche, Relais Colis précise que les données bancaires, les mots de passe et les moyens de paiement ne sont pas concernés par cette fuite.

Réaction immédiate

Le transporteur indique avoir réagi immédiatement après la découverte de l’intrusion. Parmi les mesures prises figurent la désactivation d’un identifiant compromis, la vérification et la sécurisation de l’ensemble des comptes utilisateurs liés à l’application, ainsi que des analyses approfondies des flux applicatifs, des réseaux et des infrastructures internes. Selon l’entreprise, aucune anomalie supplémentaire n’a été détectée à l’issue de ces contrôles. Conformément à la réglementation, la CNIL a été informée de la situation.

Ce nouvel incident intervient quelques mois seulement après un premier piratage qui impliquait alors un prestataire technique. Dans ce contexte, les clients sont appelés à la vigilance face aux tentatives de phishing. Des escroqueries exploitant l’identité de services de livraison pourraient circuler par e-mail ou SMS afin de soutirer des informations personnelles supplémentaires.