Intelligence artificielle par

Près de la moitié des Français utilise des IA génératives comme ChatGPT

Près d’un Français sur deux a eu recours à une intelligence artificielle générative en 2025, selon le Baromètre du numérique. En deux ans, l’usage est passé d’environ 20 % de la population à 48 %, une progression plus rapide que celle observée à l’époque pour l’Internet fixe ou le smartphone. L’étude, menée par le Crédoc avec l’Arcep, l’Arcom, le CGE et l’ANCT, souligne toutefois de fortes disparités générationnelles.

Les 18-24 ans sont les plus utilisateurs, avec 85 % d’entre eux déclarant utiliser ces outils. À l’inverse, seuls 33 % des 60-69 ans y ont recours. L’adoption ne se diffuse donc pas uniformément selon l’âge.

Près de la moitié des Français utilise des IA génératives comme ChatGPT

En quête d’infos

La recherche d’information constitue l’usage principal : 73 % des utilisateurs y ont recours au moins une fois par mois. L’aide à la rédaction, la traduction et l’amélioration de texte suivent (58 %), devant la génération d’idées (57 %) et la création de contenus (42 %). La programmation concerne 30 % des usagers. Chez les jeunes, l’aide aux devoirs domine, avec 73 % des 18-24 ans concernés.

ChatGPT s’impose largement avec 63 % d’utilisateurs, loin devant Gemini (13 %). Plus d’un utilisateur sur deux utilise au moins deux outils. Malgré cette dynamique, 52 % des Français restent méfiants, invoquant le manque de fiabilité perçue des réponses et les doutes sur l’usage des données personnelles.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Suivez-nous
Rechercher
﻿