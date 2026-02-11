Près de la moitié des Français utilise des IA génératives comme ChatGPT

Près d’un Français sur deux a eu recours à une intelligence artificielle générative en 2025, selon le Baromètre du numérique. En deux ans, l’usage est passé d’environ 20 % de la population à 48 %, une progression plus rapide que celle observée à l’époque pour l’Internet fixe ou le smartphone. L’étude, menée par le Crédoc avec l’Arcep, l’Arcom, le CGE et l’ANCT, souligne toutefois de fortes disparités générationnelles.

Les 18-24 ans sont les plus utilisateurs, avec 85 % d’entre eux déclarant utiliser ces outils. À l’inverse, seuls 33 % des 60-69 ans y ont recours. L’adoption ne se diffuse donc pas uniformément selon l’âge.

En quête d’infos

La recherche d’information constitue l’usage principal : 73 % des utilisateurs y ont recours au moins une fois par mois. L’aide à la rédaction, la traduction et l’amélioration de texte suivent (58 %), devant la génération d’idées (57 %) et la création de contenus (42 %). La programmation concerne 30 % des usagers. Chez les jeunes, l’aide aux devoirs domine, avec 73 % des 18-24 ans concernés.

ChatGPT s’impose largement avec 63 % d’utilisateurs, loin devant Gemini (13 %). Plus d’un utilisateur sur deux utilise au moins deux outils. Malgré cette dynamique, 52 % des Français restent méfiants, invoquant le manque de fiabilité perçue des réponses et les doutes sur l’usage des données personnelles.