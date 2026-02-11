MacBook Air M5 : date de sortie, nouveautés et performances attendues

Le MacBook Air est l’ordinateur portable le plus populaire d’Apple : une machine fine, sans ventilateur, qui offre une puissance silencieuse grâce à l’efficacité des puces Apple silicon.

Même si le modèle M4 est encore récent, l’attention se tourne déjà vers son successeur.

Date de sortie et prix

Apple ne communique jamais à l’avance sur ses lancements, mais son cycle de renouvellement est devenu relativement prévisible pour les MacBook Air 13 et 15 pouces.

Après avoir introduit un tout nouveau design avec le modèle M2 mi-2022, Apple a sauté 2023 avant d’enchaîner les mises à jour M3 et M4 en mars 2024 puis mars 2025.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de lancer les versions M5 du MacBook Air au premier trimestre de cette année. Cela laisse présager une fenêtre probable en mars 2026, sauf changement stratégique.

Côté tarif, le prix devrait rester stable, avec un modèle d’entrée de gamme toujours proposé autour de 999 dollars.

Une puce M5 plus rapide et plus efficace

La série M5 devrait reposer sur une architecture ARM améliorée et être fabriquée via le procédé 3 nanomètres avancé de TSMC. Apple aurait renoncé au 2 nm plus avancé pour des raisons de coûts.

Des benchmarks récemment divulgués (provenant supposément d’un iPad Pro équipé d’une puce M5) indiquent un score monocœur d’environ 4 133 et un score multicœur proche de 15 437. Cela représenterait un gain de 12 à 15 % par rapport à la M4.

Côté graphique, le GPU de la M5 pourrait être jusqu’à 36 % plus rapide que celui de la M4.

Ces chiffres suggèrent qu’Apple a privilégié des hausses modérées de fréquence et des optimisations d’efficacité plutôt qu’une refonte complète de l’architecture. Autrement dit, la M5 suivrait la même logique d’évolution progressive que le passage de la M3 à la M4.

On peut donc s’attendre à 10 à 15 % de performances CPU supplémentaires, un GPU légèrement plus puissant et une meilleure efficacité énergétique, ce qui pourrait se traduire par une autonomie encore améliorée.

Au quotidien, le MacBook Air M5 devrait sembler plus réactif, notamment sur les tâches monocœur, sans pour autant révolutionner les performances sur les charges lourdes prolongées comme le rendu vidéo.

Design et écran : peu de changements majeurs

Apple conserve généralement le même design industriel sur plusieurs générations de puces. Le design actuel du MacBook Air, introduit avec le modèle M2, n’a que trois ans et reste moderne.

Il faut donc s’attendre aux mêmes formats 13 et 15 pouces, au châssis unibody en aluminium sans ventilateur et à une technologie d’écran similaire.

Pas d’OLED à l’horizon pour le MacBook Air, Apple semblant réserver cette technologie au MacBook Pro, possiblement plus tard cette année ou en 2027.

Les évolutions physiques devraient rester discrètes : amélioration de la webcam, compatibilité avec la prochaine génération de connectivité sans fil (comme le Wi-Fi 7 ou le Bluetooth LE Audio), voire une nouvelle couleur, comme Apple l’a fait récemment avec la version M4.

Et après 2026 ?

Selon des rapports en provenance de Corée, Apple prévoirait pour 2027 un MacBook Air doté d’un écran LCD amélioré utilisant la technologie Oxide TFT au lieu des dalles actuelles en silicium amorphe (a-Si).

Cette évolution représenterait une amélioration significative par rapport aux écrans actuels. Les panneaux LCD Oxide TFT offriraient une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances globales.

Résultat attendu : images plus nettes, défilement plus fluide et autonomie accrue.

La transition vers l’Oxide TFT permettrait également des temps de réponse plus rapides et une luminosité plus homogène. Concrètement, cela devrait réduire le flou de mouvement lors du visionnage de vidéos ou du gaming, tout en limitant l’effet de « clouding » parfois visible sur les écrans LCD actuels.