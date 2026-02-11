Les iPad 12 et iPad Air 8 arriveraient bientôt

Apple préparerait le lancement de nouveaux modèles d’iPad et d’iPad Air dans un avenir proche, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière édition de sa newsletter « Power On », Gurman indique que des iPad mis à jour « arrivent bientôt », dont un nouvel iPad d’entrée de gamme et un nouvel iPad Air. Les deux appareils ne devraient pas bénéficier de changements de design ni d’améliorations majeures, mais plutôt d’une mise à jour de leurs puces.

De nouvelles puces au programme

L’iPad de 12e génération embarquerait la puce A18, tandis que l’iPad Air de 8e génération serait équipé de la puce M4.

La mise à niveau de la puce serait particulièrement importante pour l’iPad standard, puisqu’elle permettrait pour la première fois la compatibilité avec Apple Intelligence. Apple avait lancé l’iPad de 11e génération en mars 2025 avec la puce A16, qui ne prenait pas en charge Apple Intelligence, alors même que la technologie était déjà largement disponible sur les autres appareils de la marque.

L’iPad mini seul à évoluer davantage

Toujours selon le rapport, l’iPad mini serait le seul modèle à bénéficier d’une mise à niveau plus significative cette année, avec le passage à un écran OLED.

L’iPad a enregistré de solides ventes pendant les fêtes de fin d’année, principalement grâce au modèle d’entrée de gamme. Apple prévoirait d’ailleurs de cibler fortement les entreprises avec cette nouvelle version.