Discord dit que la plupart des utilisateurs éviteront la vérification de l’âge

Discord précise les contours de son futur dispositif de vérification d’âge et assure que la majorité des utilisateurs n’auront ni à scanner leur visage ni à transmettre une pièce d’identité. La plateforme mise d’abord sur un système d’estimation basé sur des signaux déjà disponibles.

Ce n’est que lorsque le modèle ne parvient pas à déterminer l’âge avec un niveau de confiance suffisant qu’une vérification explicite — via selfie vidéo ou document officiel — pourra être demandée.

Cette clarification intervient après l’annonce d’un déploiement mondial d’un contrôle d’âge dès le mois prochain, qui avait suscité interrogations et critiques. Discord insiste : l’accès classique à la plateforme ne sera pas conditionné à une vérification systématique.

Certaines fonctionnalités pour les adultes

En revanche, certaines fonctionnalités réservées aux adultes, comme des serveurs ou salons soumis à restriction, nécessiteront d’être identifié comme majeur. Les comptes considérés comme mineurs basculeront vers une expérience adaptée, avec des limitations spécifiques.

Pour estimer l’âge, Discord s’appuie sur des informations de compte, des տվյալs liées à l’appareil et à l’activité, ainsi que sur des tendances comportementales observées à l’échelle de la plateforme. L’objectif affiché est de limiter le recours à des justificatifs sensibles.

Le contexte reste toutefois délicat. L’an dernier, un prestataire chargé de la vérification d’âge avait subi un piratage exposant des données, dont des pièces d’identité. Discord affirme ne plus travailler avec ce partenaire et cherche désormais à rassurer sur la protection de la vie privée.