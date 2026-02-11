ChatGPT commence dès aujourd’hui à afficher des publicités

Les publicités font officiellement leur apparition sur ChatGPT pour les utilisateurs gratuits et les abonnés à l’offre Go. OpenAI parle d’une phase de test destinée à financer l’accès à des fonctionnalités d’intelligence artificielle plus avancées. L’entreprise assure vouloir concilier monétisation et confiance des utilisateurs, en précisant que les annonces doivent soutenir un accès élargi à des outils plus puissants, sans compromettre les usages personnels ou sensibles.

Présentée comme expérimentale, cette première étape doit permettre à OpenAI « d’apprendre et d’ajuster l’expérience ». Les encarts publicitaires apparaissent en bas des conversations, clairement séparés des réponses du chatbot. OpenAI insiste sur le fait que ces annonces n’influencent pas le contenu généré. Pour l’instant, le déploiement concerne uniquement les États-Unis.

Publicités contextualisées

Les publicités sont contextualisées en fonction des échanges, mais les utilisateurs peuvent désactiver la personnalisation et supprimer les données associées. OpenAI exclut certaines catégories jugées sensibles, comme la santé, le bien-être mental ou la politique. Les moins de 18 ans ne verront pas de publicités durant cette phase de test. L’entreprise affirme également qu’elle ne vend ni ne partage les conversations avec des annonceurs.

Ce virage intervient dans un contexte concurrentiel tendu. Anthropic, rival d’OpenAI, a récemment ironisé sur l’arrivée de la publicité dans l’IA, assurant que son chatbot Claude resterait sans annonces.