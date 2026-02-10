L’iPhone 17 Pro Orange Cosmique à l’origine d’un bond de 38% des ventes en Chine

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max d’Apple rencontrent un succès fulgurant en Chine, mais pas grâce à de nouvelles fonctions d’IA ou à des avancées photo. Le principal moteur des ventes est la couleur.

La couleur Orange Cosmique, un symbole de luxe

La finition Orange Cosmique, réservée exclusivement aux modèles Pro haut de gamme, a rapidement été surnommée « orange Hermès » par les consommateurs chinois, en référence à la teinte emblématique de la célèbre maison de luxe française.

Selon le Financial Times, des vidéos mettant en avant les iPhone orange sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois depuis le lancement des appareils en septembre.

« Cela peut sembler simple, mais ce sont les changements visibles du design extérieur, notamment l’introduction d’une couleur orange très marquée, qui ont déclenché les renouvellements précoces », a expliqué Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC.

Une résonance culturelle favorable aux ventes

L’attrait ne se limite pas à l’esthétique. En mandarin, le mot “orange” se prononce de manière proche du mot “succès”, créant une association symbolique positive qui semble avoir fortement séduit les acheteurs. De nombreuses publications sur les réseaux sociaux accompagnant les iPhone premium d’Apple jouent sur ce lien linguistique, avec des messages de vœux et de prospérité.

Un retournement spectaculaire pour Apple en Chine

Apple a enregistré 26 milliards de dollars de chiffre d’affaires en Chine au cours de son premier trimestre fiscal, soit une hausse de 38 % sur un an, marquant la meilleure performance jamais réalisée par la marque dans la région. La Chine représente désormais environ un cinquième des ventes mondiales d’Apple.

Ces résultats constituent un véritable retournement de situation, après près de trois années de baisse des ventes sur le marché chinois, où Apple faisait face à une concurrence intense de la part de fabricants locaux comme Huawei, Xiaomi et Vivo.

Vers une nouvelle couleur signature pour l’iPhone 18 Pro

Pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus en septembre prochain aux côtés du premier iPhone pliable, Apple devrait introduire une nouvelle couleur signature. D’après les rumeurs, la marque envisagerait une teinte brun café, violette ou bordeaux, dans la continuité de cette stratégie esthétique visiblement payante.