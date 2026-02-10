iPhone 18 Pro : Apple teste deux évolutions majeures pour l’appareil photo

Apple teste actuellement deux améliorations importantes de l’appareil photo arrière de l’iPhone, selon un leaker reconnu.

Selon l’utilisateur Weibo connu sous le nom de Digital Chat Station, Apple expérimente un nouveau capteur principal doté d’une ouverture variable sur l’iPhone. Une ouverture variable permet d’ajuster la quantité de lumière qui atteint le capteur. Concrètement, l’ouverture peut s’élargir dans les environnements sombres pour capter davantage de lumière, ou se refermer en pleine luminosité afin d’éviter la surexposition. Cette technologie offrirait également un meilleur contrôle de la profondeur de champ, c’est-à-dire la manière dont le sujet est détaché de l’arrière-plan.

Une ouverture variable enfin sur l’iPhone

Cette information confirme de nombreuses rumeurs précédentes selon lesquelles les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max bénéficieraient d’un capteur principal amélioré avec ouverture variable. Dès décembre 2024, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo avait été le premier à évoquer cette évolution pour les deux modèles Pro. Un rapport plus récent, publié en octobre 2025, indiquait qu’Apple avançait concrètement sur ce projet et échangeait déjà avec ses fournisseurs de composants.

Apple n’a encore jamais utilisé d’ouverture variable sur l’appareil photo d’un iPhone. Depuis l’iPhone 14 Pro jusqu’à l’iPhone 17 Pro, le capteur principal repose sur une ouverture fixe de ƒ/1.78, constamment ouverte. Samsung Electronics avait déjà introduit une ouverture variable sur les Galaxy S9 et Galaxy S10 en 2018 et 2019, avant d’abandonner cette approche en 2020, notamment à cause de l’augmentation de l’épaisseur des appareils et des coûts.

Un téléobjectif plus lumineux à l’étude

Dans un second temps, le leaker réaffirme qu’Apple teste également un nouveau téléobjectif avec une ouverture plus large pour l’iPhone 18 Pro. Les iPhone 17 Pro disposent actuellement d’un téléobjectif avec une ouverture de ƒ/2.8. Bien que ce module ait été amélioré grâce à un capteur de 48 mégapixels, en nette progression par rapport aux 12 mégapixels des générations précédentes, l’ouverture est restée inchangée.

Une ouverture plus large sur le téléobjectif permettrait surtout une meilleure captation de la lumière, une réduction du bruit, des vitesses d’obturation plus rapides et un meilleur détachement du sujet par rapport à l’arrière-plan.

D’autres rumeurs évoquent également l’arrivée d’un téléconvertisseur afin d’augmenter la focale effective et d’améliorer le zoom, ainsi qu’une caméra frontale de 24 mégapixels. Les iPhone 18 Pro devraient être lancés à l’automne, en même temps que le tout premier iPhone pliable d’Apple.