AirPods Pro 4 : des caméras intégrées pour voir autour de soi ?

Les prochains AirPods Pro d’Apple pourraient franchir un cap technologique majeur en intégrant des caméras capables de percevoir l’environnement de l’utilisateur, selon un leaker réputé.

Des caméras intégrées dans chaque écouteur

Dans une publication récente sur X, le collectionneur de prototypes et leaker connu sous le pseudonyme Kosutami affirme que les prochains AirPods Pro seront capables de « voir autour du porteur », vraisemblablement grâce à des caméras intégrées dans chaque écouteur.

Cette information recoupe les propos de l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, qui indiquait que les AirPods Pro attendus en 2026 bénéficieraient d’une évolution matérielle majeure, avec l’ajout d’au moins une petite caméra infrarouge. Selon lui, ces capteurs pourraient reconnaître les gestes de la main et offrir une expérience audio spatiale enrichie, notamment en lien avec le casque Apple Vision Pro.

Positionnement tarifaire et stratégie de gamme

Kosutami précise que ces nouveaux AirPods Pro seraient commercialisés au même prix de 249 dollars que le modèle actuel. Cette affirmation va à l’encontre de rumeurs antérieures, qui évoquaient une nouvelle version distincte venant compléter la gamme des AirPods Pro 3 lancés en 2025.

De son côté, le leaker chinois Instant Digital apporte des précisions supplémentaires. Selon lui, il ne s’agirait pas d’une toute nouvelle génération, mais plutôt d’une version haut de gamme des AirPods Pro 3, positionnée plus cher et destinée à coexister avec le modèle standard. Une stratégie cohérente, Apple proposant déjà plusieurs variantes au sein d’une même famille de produits, comme c’est le cas pour les AirPods 4.

Une montée en gamme face à la concurrence

Aujourd’hui, la gamme AirPods s’étend de 129 à 549 dollars, laissant une place potentielle pour un modèle intermédiaire plus premium entre les AirPods Pro à 249 dollars et les AirPods Max. Ce positionnement ferait sens face à la montée en puissance d’écouteurs Bluetooth haut de gamme proposés par des marques comme Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins ou Bose.

Un calendrier encore incertain

Dès septembre 2025, Ming-Chi Kuo indiquait déjà qu’Apple préparait un successeur aux AirPods Pro 3 pour 2026. Une cadence relativement rapide, Apple ayant l’habitude d’attendre environ trois ans entre deux évolutions matérielles majeures de ses AirPods.

Qu’il s’agisse d’AirPods Pro 4 à part entière ou d’une déclinaison haut de gamme des AirPods Pro 3, la date de lancement reste floue. Apple a toutefois pour habitude de dévoiler ses nouveaux AirPods au second semestre, généralement lors de son événement annuel de septembre consacré à l’iPhone.