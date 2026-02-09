Jeux vidéo, IA, VPN : Macron demande d’étudier les dangers pour les jeunes

Emmanuel Macron s’interroge sur l’impact des écrans et des technologies numériques sur la santé mentale des jeunes. Jeux vidéo, intelligence artificielle, réseaux sociaux ou encore VPN sont au cœur d’une réflexion engagée par le chef de l’État, qui a demandé à plusieurs experts de se pencher sur ces usages jugés potentiellement nocifs. Dans une interview accordée au média Brut, le président affirme vouloir mieux protéger les adolescents face à des pratiques numériques génératrices, selon lui, de « traumatismes » et de « souffrance ».

Si le texte récemment adopté à l’Assemblée nationale est définitivement validé, l’accès aux réseaux sociaux sera interdit aux moins de 15 ans à partir de septembre. Une vérification de l’âge sera mise en place, avec la promesse d’une absence totale de conservation des données personnelles et du maintien de l’anonymat. Les VPN resteront autorisés, précise Emmanuel Macron, et aucune surveillance des usages individuels ne sera instaurée. Conscient des limites de ce type de mesure, il reconnaît que certains contournements persisteront, comparant la situation à la consommation d’alcool chez les mineurs.

Experts missionnés

Parallèlement, le président a missionné des experts pour évaluer les effets des jeux vidéo sur la santé mentale des jeunes. Si un consensus scientifique établit qu’une exposition excessive à certains jeux est néfaste, des restrictions, voire des interdictions, pourraient être envisagées. Des spécialistes analyseront également l’impact des agents conversationnels et des IA génératives sur les risques de dépendance et de souffrance psychologique.

Au niveau européen, Emmanuel Macron plaide pour un encadrement renforcé des plateformes numériques : marquage obligatoire des contenus générés par IA, transparence des algorithmes et lutte contre les faux comptes. Il appelle enfin à une responsabilisation juridique accrue des plateformes, évoquant notamment les risques d’ingérences étrangères via la manipulation numérique.