iOS 27 : stabilité, performances et ajustements de design

Les prochaines mises à jour logicielles d’Apple, qui seront présentées lors de la WWDC 2026, pourraient être relativement modestes, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman indique que iOS 27 sera dévoilé lors de la WWDC cette année, mais que l’événement devrait être plus discret que les éditions précédentes. Même si Apple continuera à faire évoluer Apple Intelligence, la keynote serait avant tout axée sur l’optimisation globale des systèmes plutôt que sur de grandes ruptures fonctionnelles.

Une évolution mesurée de Siri et d’Apple Intelligence

Parmi les principales nouveautés attendues figure une version plus personnalisée de Siri intégrant une interface de type chatbot, comme évoqué par de précédentes rumeurs. Toutefois, cette évolution ne s’accompagnerait pas d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités spectaculaires.

L’essentiel du travail porterait sur l’amélioration des performances, la correction de bugs et des ajustements fins du design, avec pour objectif de rendre l’expérience plus fluide et plus cohérente sur l’ensemble des plateformes Apple.

iOS 26.4 comme étape intermédiaire

Gurman précise également que la première bêta d’iOS 26.4 devrait être proposée aux développeurs durant la semaine du 23 février. Cette version intégrerait certains éléments des améliorations attendues de longue date pour Siri, servant de transition avant iOS 27.

Calendrier attendu pour la WWDC 2026

La WWDC 2026 devrait être annoncée fin mars et se tenir au début ou à la mi-juin. Comme chaque année, les nouvelles versions majeures des systèmes d’Apple devraient être disponibles en bêta pour les développeurs immédiatement après la keynote, avant un déploiement grand public à l’automne.