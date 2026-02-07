Apple va autoriser ChatGPT, Claude et Gemini dans CarPlay

Apple prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités d’IA dans CarPlay, selon Bloomberg. La marque va ouvrir CarPlay aux chatbots tiers, permettant à des services comme ChatGPT, Claude et Gemini d’être accessibles pour la première fois directement en voiture.

Une ouverture inédite de CarPlay aux chatbots tiers

Jusqu’à présent, CarPlay prenait déjà en charge des applications tierces, mais dans un cadre très restreint. Des entreprises comme Anthropic ou OpenAI ne pouvaient pas proposer d’applications CarPlay dédiées, obligeant les utilisateurs à se limiter aux commandes vocales via Siri.

Avec ce changement, les utilisateurs de CarPlay pourront interagir vocalement avec des applications comme ChatGPT, notamment pour poser des questions sans utiliser les mains. En revanche, ces applications ne pourront ni contrôler les fonctions du véhicule ni celles de l’iPhone.

Une intégration encadrée et complémentaire à Siri

Les applications d’IA tierces ne disposeront pas de mot-clé d’activation vocale et ne remplaceront pas Siri. Il faudra donc ouvrir manuellement l’application pour accéder au chatbot.

Apple permettra toutefois aux développeurs de concevoir des expériences adaptées à l’usage en voiture, avec un mode conversation vocale qui se lance automatiquement à l’ouverture de l’app, afin de simplifier l’utilisation pendant la conduite.

Un calendrier aligné avec l’évolution de Siri

Apple prévoit de prendre en charge les applications d’IA tierces dans les prochains mois, un calendrier qui pourrait coïncider avec l’arrivée de la version plus intelligente et personnalisée de Siri dans iOS 26.4. Cette nouvelle version de Siri s’appuie sur des modèles de langage avancés.

Siri sera capable de répondre à des questions complexes, d’exécuter des tâches en plusieurs étapes, de conserver le contexte et d’interagir plus finement entre les applications. L’assistant bénéficiera également d’une fonctionnalité World Knowledge Answers, lui permettant de rechercher des informations sur le web et d’en proposer des synthèses.

Vers un Siri chatbot complet avec iOS 27

Avec iOS 27, Siri devrait franchir une nouvelle étape en devenant un véritable chatbot, afin de mieux rivaliser avec Gemini, Claude et ChatGPT. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à renforcer l’IA conversationnelle tout en conservant Siri comme point central de l’expérience utilisateur.