iPhone 17e & iPad 12 : de nouvelles rumeurs sur les fonctionnalités et la date de sortie

Le blog japonais Mac Otakara a partagé aujourd’hui de nouveaux détails supposés sur l’iPhone 17e et l’iPad 12, deux appareils qui devraient être commercialisés dans les prochains mois.

En février 2025, Apple a mis fin à l’iPhone SE et lancé l’iPhone 16e, un nouveau modèle d’entrée de gamme. Ce dernier embarque un écran OLED de 6,1 pouces, une puce A18, Apple Intelligence, un capteur photo arrière de 48 mégapixels, un bouton Action et un port USB-C. L’iPhone 17e viendrait logiquement lui succéder avec une mise à jour matérielle ciblée.

iPhone 17e : un design familier et des évolutions internes

Selon Mac Otakara, qui cite des sources jugées fiables, l’iPhone 17e conservera un design très proche de celui de l’iPhone 16e. Contrairement à certaines rumeurs précédentes, il n’intégrerait pas de Dynamic Island et continuerait d’utiliser une encoche classique.

Trois évolutions principales sont toutefois évoquées :

D’abord, la puce A19. Sans surprise, l’iPhone 17e passerait de l’A18 à l’A19, apportant des gains de performances et une meilleure efficacité énergétique.

Ensuite, le modem C1X. Apple affirme que son modem C1X de deuxième génération pour la 5G et la LTE est jusqu’à deux fois plus rapide que le C1 présent dans l’iPhone 16e, tout en étant le modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone.

Enfin, la puce N1. À l’image de l’iPhone Air, l’iPhone 17e intégrerait la puce N1 pour le Wi-Fi, le Bluetooth et Thread. Sur l’iPhone Air, cette puce prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, tout en améliorant la fiabilité et les performances de fonctionnalités comme le partage de connexion ou AirDrop.

iPad 12 : continuité visuelle et Apple Intelligence

Concernant l’iPad 12, Mac Otakara indique que la tablette devrait reprendre le design de l’iPad 11, tout en adoptant une puce A18 compatible avec Apple Intelligence. Cela impliquerait 8 Go de mémoire vive, contre 6 Go sur l’iPad 11, marquant une évolution notable pour ce modèle.

Une annonce dès février pour l’iPhone 17e ?

Un second rapport, publié par Macwelt et disponible en anglais via Macworld, avance une date précise. Selon une source citée par le média, Apple prévoirait d’annoncer l’iPhone 17e par communiqué de presse le jeudi 19 février.

Le média confirme également l’absence de Dynamic Island, mais indique que l’iPhone 17e intégrerait enfin MagSafe. Cela permettrait une recharge sans fil magnétique plus rapide, autour de 20 à 25 W, contre une recharge Qi limitée à 7,5 W sur l’iPhone 16e. Les accessoires MagSafe, comme le portefeuille magnétique d’Apple, seraient également compatibles.

Macwelt précise enfin que l’iPhone 17e conserverait un unique capteur photo arrière, à l’image de son prédécesseur.

Apple avait annoncé l’iPhone 16e le mercredi 19 février l’an dernier. Si cette rumeur se confirme, l’iPhone 17e serait donc dévoilé exactement un an plus tard, même si une annonce un jeudi reste inhabituelle pour Apple.

À ce stade, aucun autre changement majeur n’a été évoqué. Le design et la fiche technique globale de l’iPhone 17e resteraient donc très proches de ceux de l’iPhone 16e. Aux États-Unis, l’iPhone 16e est commercialisé à partir de 599 dollars, mais le prix de l’iPhone 17e n’est pas encore connu.