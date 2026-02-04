iOS 26.3 & iOS 26.4 vont ajouter ces nouvelles fonctionnalités à votre iPhone

La version Release Candidate d’iOS 26.3 n’est pas encore disponible, ce qui signifie que la première bêta d’iOS 26.4 n’arrivera probablement pas avant une à deux semaines. Après la phase de tests, iOS 26.4 devrait être déployé au grand public en mars ou en avril.

Voici un récapitulatif des fonctionnalités connues ou évoquées jusqu’à présent pour iOS 26.3 et iOS 26.4.

iOS 26.3

Outil de transfert d’iPhone vers Android

Avec iOS 26.3, Apple facilite le passage d’un iPhone vers un smartphone Android. Un nouvel outil permet de placer un iPhone à côté d’un appareil Android afin de transférer sans fil photos, messages, notes, applications et autres données. Le numéro de téléphone peut également être transféré.

Dans la bêta d’iOS 26.3, cet outil est accessible depuis Réglages → Général → Transférer ou réinitialiser l’iPhone → Transférer vers Android. Il est disponible dans le monde entier.

Transfert des notifications dans l’Union européenne

Dans l’Union européenne, iOS 26.3 introduit le transfert des notifications ainsi qu’un appairage par proximité, similaire à celui des AirPods, pour les accessoires tiers comme les écouteurs ou les montres connectées.

Apple a dû implémenter ces changements afin de se conformer au Digital Markets Act.

Préparatifs pour le RCS chiffré de bout en bout

Depuis la deuxième bêta d’iOS 26.3, Apple semble préparer le terrain pour permettre aux opérateurs de proposer le chiffrement de bout en bout des messages RCS.

Autres nouveautés d’iOS 26.3

À partir d’iOS 26.3, une section dédiée aux fonds d’écran météo fait son apparition, avec trois options prédéfinies. Pour y accéder, il suffit de maintenir l’écran de verrouillage puis d’appuyer sur le bouton plus en bas à droite.

iOS 26.3 introduit également un nouveau réglage Limiter la localisation précise, qui réduit les données de localisation transmises aux réseaux mobiles afin d’améliorer la confidentialité.

Enfin, Apple continue de tester la fonctionnalité Background Security Improvement, introduite avec iOS 26.1, via des mises à jour intermédiaires comme iOS 26.3 (a) et iOS 26.3 (b). Ces versions ne contiennent toutefois pas encore de correctifs de sécurité concrets.

iOS 26.4

Siri plus personnalisée

Le mois dernier, Apple et Google ont annoncé que Google Gemini allait alimenter une version plus personnalisée de Siri prévue cette année.

Cette nouvelle version de Siri devrait être lancée avec iOS 26.4, après un long retard. Elle offrira une meilleure compréhension du contexte personnel de l’utilisateur, une conscience du contenu affiché à l’écran et des contrôles plus profonds au sein des applications, même si certaines fonctionnalités pourraient être repoussées à iOS 27 plus tard dans l’année.

Lors de la WWDC 2024, Apple avait par exemple montré Siri répondant à des questions sur un vol et une réservation de déjeuner, en s’appuyant sur des informations issues de Mail et Messages.

À plus long terme, Apple prévoirait le lancement d’un véritable chatbot Siri avec iOS 27, capable de conversations proches de celles proposées par ChatGPT.

Nouveaux emoji

L’an dernier, le Unicode Consortium a dévoilé plusieurs emoji destinés à arriver sur l’iPhone avec iOS 26.4.

Neuf nouveaux emoji sont attendus, dont un trombone, un coffre au trésor, un visage déformé, une créature poilue de type Bigfoot, un nuage de combat, un trognon de pomme, une orque, des danseurs de ballet et un glissement de terrain.

Apple a pris l’habitude d’ajouter de nouveaux emoji au printemps, comme avec iOS 18.4, iOS 17.4, iOS 16.4 et iOS 15.4, rendant ce calendrier désormais assez prévisible.

Autres fonctionnalités évoquées pour iOS 26.4

Macworld a révélé plusieurs autres pistes concernant iOS 26.4. Il serait notamment possible d’utiliser l’AutoFill des cartes bancaires enregistrées dans l’app Mots de passe au sein d’applications tierces.

L’application Freeform pourrait permettre la création de dossiers, tandis qu’Apple travaillerait sur un nouvel onglet sport pour l’application Apple TV, sans plus de détails à ce stade.

Des indices évoquent également un nouveau système de validation vérifiant l’intégrité de l’appareil avant la connexion à un identifiant Apple ou à iCloud, ainsi qu’une fonctionnalité Localisation extérieure précise pour les AirPods dans l’app Localiser.

iOS 26.4 devrait intégrer de nombreuses autres nouveautés encore inconnues, et de nouvelles informations devraient émerger dans les semaines à venir.