Apple explore un « iPhone Flip »

Apple explore actuellement l’idée d’un iPhone pliable au format carré et à clapet, selon Bloomberg et les informations partagées par Mark Gurman.

Un format à clapet inspiré du Galaxy Z Flip

Ce modèle, provisoirement surnommé « iPhone Flip » (un nom qui ne serait pas définitif), viendrait concurrencer des appareils comme le Galaxy Z Flip 7 de Samsung ou le Motorola Razr nouvelle génération.

L’approche serait radicalement différente du premier iPhone pliable d’Apple. Là où ce dernier miserait sur un grand écran dépliable, le modèle à clapet mettrait avant tout l’accent sur la compacité, la portabilité et l’encombrement réduit.

Un lancement après le premier iPhone pliable

D’après Bloomberg, l’iPhone Flip arriverait après le lancement du tout premier iPhone pliable d’Apple, attendu en septembre. Ce premier modèle adopterait un format « livre », similaire au Galaxy Z Fold 7, avec un grand écran interne d’environ 7,7 pouces, pensé pour la vidéo, le jeu et le multitâche.

À l’inverse, l’iPhone Flip viserait un usage plus classique, centré sur un smartphone facile à transporter et à glisser dans une poche.

Une stratégie encore incertaine

Mark Gurman précise qu’Apple parie sur le succès de son premier iPhone pliable pour évaluer l’intérêt réel du marché envers cette nouvelle catégorie de produits.

« Apple parie sur le fait que son premier iPhone pliable sera suffisamment populaire pour créer une vraie demande pour cette catégorie, et que les clients voudront ensuite différentes formes et tailles, comme c’est déjà le cas avec les iPhone classiques », explique-t-il.

Toutefois, le journaliste tempère immédiatement ces ambitions. « Un iPhone à clapet est loin d’être garanti d’arriver un jour sur le marché », souligne-t-il, laissant entendre que le projet pourrait rester à l’état d’expérimentation interne.