Mark Zuckerberg est certain que les lunettes connectées vont devenir populaires

À l’occasion de la présentation des résultats financiers du quatrième trimestre 2025, Mark Zuckerberg a esquissé l’avenir qu’il imagine pour les lunettes connectées. Le patron de Meta, qui a progressivement détourné les investissements de Reality Labs du métavers vers l’intelligence artificielle, voit désormais dans les lunettes IA le prochain grand basculement technologique, comparable selon lui à l’arrivée du smartphone face aux téléphones à clapet.

Mark Zuckerberg rappelle que des milliards de personnes portent déjà des lunettes ou des lentilles pour corriger leur vision. Dans ce contexte, il estime presque inévitable qu’à moyen terme, la majorité de ces équipements intègrent des fonctions d’intelligence artificielle. À ses yeux, des lunettes « passives » deviendront progressivement l’exception.

Des ventes qui ont triplé

Pour étayer son discours, le dirigeant affirme que les ventes de lunettes connectées de Meta ont triplé sur un an. Il les décrit comme l’un des produits électroniques grand public connaissant la croissance la plus rapide jamais observée, renforçant sa conviction que le marché est prêt.

Même si ces déclarations invitent à la prudence, compte tenu des promesses non tenues du métavers, la dynamique du secteur semble lui donner raison. Google prépare ses propres modèles via un partenariat avec Warby Parker, Apple réoriente des équipes vers ce format, Snap restructure ses activités autour de ses lunettes, et OpenAI explore aussi les objets portables. Pour l’instant, Meta dispose toutefois d’une avance tangible, avec plusieurs produits déjà disponibles, y compris des modèles orientés sport.