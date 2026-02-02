Le Nothing Phone 4 ne verra pas le jour en 2026

Nothing ne lancera pas de nouveau smartphone haut de gamme cette année. Carl Pei, fondateur et patron de la marque, l’a confirmé dans une vidéo publiée sur YouTube, prenant à contre-pied le calendrier habituel du secteur. Aucun Nothing Phone 4 n’est prévu à court terme, et le Phone 3, dévoilé l’an dernier, restera le modèle de référence de la marque jusqu’en 2026.

Ce choix assumé repose sur une philosophie claire : ralentir le rythme pour privilégier la pertinence. Carl Pei explique ne pas vouloir sortir un nouveau flagship par simple obligation marketing. Chaque génération doit apporter une évolution tangible, notamment dans un contexte économique incertain où les coûts de production explosent.

Hausse globale des prix

Le dirigeant avait d’ailleurs récemment alerté sur une hausse globale des prix des smartphones attendue en 2026, liée à la concurrence avec les infrastructures d’intelligence artificielle pour l’accès aux composants, en particulier la mémoire vive. Cette pause stratégique permet aussi à Nothing de tirer les enseignements de l’accueil réservé au Phone 3, jugé créatif mais perfectible, notamment sur le plan des performances et du positionnement tarifaire.

Pour autant, l’année à venir ne sera pas creuse. Nothing prévoit de concentrer ses efforts sur le milieu de gamme avec le Phone 4a. L’objectif est de renforcer l’attractivité de cette gamme, déjà remarquée avec le Phone 3a Pro et son téléobjectif périscopique. Les premières rumeurs évoquent des améliorations techniques sensibles, accompagnées d’une légère hausse de prix, tandis que la marque continuerait d’enrichir son écosystème audio et logiciel.