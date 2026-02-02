GTA 6 ne serait pas disponible au format physique au lancement

Take-Two et Rockstar Games envisageraient de ne pas proposer la version physique de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en même temps que l’édition numérique, afin de limiter les risques de fuite de contenu avant la date officielle. Cette stratégie viserait à empêcher les revendeurs de diffuser des séquences du jeu avant le lancement, un problème récurrent dans l’industrie.

L’information provient du site polonais PPE.pl et de l’insider Graczdari, spécialisé dans la distribution physique en Europe et déjà fiable sur des fuites concernant Oblivion: Remastered ou le portage Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds. Selon ses sources, Rockstar et Take-Two n’ont actuellement aucun plan concret pour une sortie physique simultanée.

Trois à quatre semaines de reports

L’idée serait de décaler la commercialisation des disques, certains rapports évoquant un délai de trois à quatre semaines après la sortie numérique, d’autres allant jusqu’au début 2027. Plus de précisions devraient être disponibles mi-février.

Cette prudence s’explique par l’historique des fuites autour de GTA 6. En septembre 2022, plus d’une heure de séquences de développement avait été piratée, et en décembre 2023, une bande-annonce avait été divulguée la veille de sa présentation officielle. Rockstar cherche à éviter de répéter ces incidents.

Malgré l’incertitude sur le format physique, la sortie du jeu est désormais programmée au 19 novembre 2026. Ce délai permettra à l’éditeur de choisir entre un lancement simultané risqué et une diffusion numérique sécurisée.