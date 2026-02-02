Apple pourrait rompre une stratégie de puces vieille de 12 ans

TSMC est le fournisseur exclusif des systèmes sur puce d’Apple depuis 2014, mais cette relation exclusive qui dure depuis 12 ans pourrait toucher à sa fin.

Selon The Wall Street Journal, Apple étudie la possibilité de faire fabriquer une partie de ses processeurs d’entrée de gamme par un autre acteur que TSMC.

« Maintenant que TSMC fait davantage d’affaires avec Nvidia et d’autres entreprises spécialisées dans l’IA, des personnes proches de la chaîne d’approvisionnement des puces indiquent qu’Apple explore la possibilité de confier la fabrication de certains processeurs d’entrée de gamme à un autre fournisseur que TSMC », indique le journal.

Intel de nouveau dans le jeu ?

Le rapport ne cite aucun partenaire potentiel, mais des rumeurs précédentes suggèrent qu’Intel pourrait commencer à fournir certains processeurs Apple d’entrée de gamme dès 2027 ou 2028.

Il y a quelques mois, l’analyste Jeff Pu (GF Securities) estimait qu’Intel pourrait conclure un accord avec Apple pour équiper au moins certains modèles d’iPhone non Pro à partir de 2028. Dans ce scénario, Intel pourrait produire une partie des futures puces A21 ou A22, si un partenariat venait à être acté.

Des puces aussi pour Mac et iPad ?

Un retour d’Apple vers Intel pourrait également concerner certaines puces destinées aux Mac et aux iPad. L’an dernier, Ming-Chi Kuo expliquait qu’Intel pourrait commencer à livrer la puce de la gamme M la plus abordable pour certains Mac et iPad dès mi-2027, en s’appuyant sur le procédé de gravure 18A. Cette hypothèse ne concernait toutefois pas l’iPhone.

Une fabrication, pas une conception

Aucune information ne laisse penser qu’Intel participerait à la conception des puces pour iPhone. Son rôle serait strictement limité à la fabrication, ce qui marquerait une différence nette avec l’ère des Mac Intel, qui utilisaient des processeurs x86 conçus par Intel. Apple a entamé sa transition vers ses propres puces pour Mac dès 2020.

Une chaîne d’approvisionnement sous tension

Faire appel à Intel permettrait à Apple de diversifier sa chaîne d’approvisionnement, à un moment clé où Nvidia aurait dépassé Apple en tant que premier client de TSMC, dans un contexte de concurrence accrue pour les capacités de production, notamment pour la mémoire NAND et la RAM destinées aux serveurs d’IA.

TSMC n’est pas le seul fournisseur sous pression. Selon The Wall Street Journal, Samsung et SK Hynix disposent désormais d’un levier suffisant pour exiger d’Apple des prix plus élevés sur les puces mémoire, en raison de la forte demande liée à l’IA.

Impact limité sur les marges, pour l’instant

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats, Tim Cook a indiqué que la hausse des prix des puces mémoire avait eu un impact “minime” sur la marge brute d’Apple au trimestre précédent, tout en prévoyant un impact légèrement plus marqué sur le trimestre en cours. Il a précisé qu’Apple « examinera différentes options pour y faire face » si nécessaire.

De son côté, Ming-Chi Kuo n’anticipe pas de hausse de prix pour la gamme iPhone 18.

Des résultats financiers toujours solides

Apple a récemment annoncé un chiffre d’affaires record de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % sur un an. Pour le trimestre en cours, la société prévoit une croissance annuelle comprise entre 13 % et 16 %, avec une marge brute attendue entre 48 % et 49 %.

Malgré les tensions sur le marché des composants, Apple continue donc d’afficher des performances financières impressionnantes.