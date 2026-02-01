L’iPhone pliable pourrait offrir une autonomie inégalée

Le premier iPhone pliable d’Apple pourrait embarquer la plus grosse batterie jamais vue sur un iPhone, surpassant nettement les appareils concurrents, selon un leaker bien connu.

Selon une nouvelle publication sur Weibo, l’utilisateur connu sous le nom de Fixed Focus Digital affirme que la batterie de l’iPhone pliable dépasserait les 5 500 mAh, ce qui en ferait la capacité la plus élevée jamais intégrée dans un iPhone. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max détient actuellement le record avec 5 088 mAh.

Une batterie bien au-dessus des modèles pliables concurrents

Les smartphones pliables déjà disponibles sur le marché affichent des capacités nettement inférieures à ce chiffre. Le Google Pixel 10 Pro Fold dispose d’une batterie de 5 015 mAh, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 7 se limite à 4 400 mAh.

Dans ce contexte, un iPhone pliable doté d’une batterie de plus de 5 500 mAh placerait Apple en tête du marché en matière d’autonomie sur le segment des smartphones pliables.

Une priorité claire donnée à l’autonomie

L’an dernier, le leaker yeux1122 indiquait déjà qu’Apple testait une batterie comprise entre 5 400 et 5 800 mAh, en s’appuyant sur des sources issues de la chaîne d’approvisionnement. Un rapport publié en mars par ce même compte coréen expliquait qu’Apple mettait fortement l’accent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en affinant l’épaisseur de composants clés de l’iPhone pliable.

De son côté, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a également affirmé que l’appareil utiliserait des cellules à haute densité, afin d’offrir une autonomie nettement supérieure à celle des modèles actuels.

Ce que l’on sait déjà sur l’iPhone pliable d’Apple

D’après les rumeurs, le premier iPhone pliable proposerait un écran interne de 7,8 pouces sans pli visible, accompagné d’un écran externe de 5,5 pouces. Il intégrerait Touch ID, deux capteurs photo à l’arrière, la puce A20, ainsi que le modem C2 conçu par Apple.

Son lancement est attendu aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, plus tard dans l’année.