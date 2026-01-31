Un chèque Apple signé par Steve Jobs vendu 4800 fois son montant initial

Un chèque Apple signé par Steve Jobs s’est vendu 4 800 fois son montant initial, atteignant un prix record lors d’une vente aux enchères cette semaine.

Un document historique des débuts d’Apple

La maison RR Auction a annoncé qu’un chèque Apple signé par les cofondateurs Steve Jobs et Steve Wozniak s’est vendu 2,4 millions de dollars. À l’origine, le chèque était émis pour 500 dollars, ce qui représente une valorisation multipliée par 4 800.

Selon RR Auction, ce chèque de 500 dollars avait été adressé à Howard Cantin, concepteur de circuits imprimés, peu de temps après l’ouverture du tout premier compte bancaire d’Apple. Cantin avait joué un rôle clé en transformant le schéma de l’Apple-1 imaginé par Wozniak en carte électronique réellement industrialisable, ouvrant la voie au premier produit commercial d’Apple.

Un chèque antérieur à la création officielle d’Apple

Daté du 16 mars 1976, le chèque Wells Fargo porte la mention “No. 1”. Il a été émis quelques semaines avant la création officielle d’Apple Computer, fondée le 1er avril 1976, ce qui renforce encore sa portée historique.

“Il s’agit du document financier le plus important de l’histoire d’Apple”, a déclaré Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction. “Il capture la toute première transaction commerciale réelle entre Steve Jobs et Steve Wozniak, et le résultat final montre que les collectionneurs ont reconnu son importance au-delà de tout autre objet Apple jamais mis sur le marché.”