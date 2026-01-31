L’iPhone pliable d’Apple pousse Samsung à préparer un concurrent direct

Samsung prévoit de produire environ un million d’unités de son futur appareil baptisé « Wide Fold », avec l’objectif clair de rivaliser directement avec l’iPhone pliable d’Apple, attendu plus tard cette année selon les rumeurs.

Un nouveau format pliable ambitieux chez Samsung

D’après ETNews, le Wide Fold correspondrait au plus important volume de production initial pour un modèle spécial Samsung au cours des trois dernières années. L’appareil embarquerait un écran OLED pliable de 7,6 pouces avec un ratio 4:3 une fois déplié, accompagné d’un écran externe de 5,4 pouces.

Ce positionnement marque une volonté assumée de Samsung d’investir massivement ce segment, en anticipant l’arrivée d’un concurrent majeur venu de Cupertino.

Un format très proche de l’iPhone Fold attendu

Apple devrait justement dévoiler son premier iPhone pliable à l’automne, avec un format très proche. Selon The Information, l’appareil proposerait lui aussi un écran interne au ratio 4:3, mesurant environ 7,7 pouces, tandis que l’écran externe atteindrait 5,3 pouces, plus large et plus court qu’un écran d’iPhone classique.

Une fois replié, l’appareil offrirait donc une expérience proche d’un smartphone, avant de se transformer, une fois ouvert, en écran de type iPad, pensé pour la productivité et le multimédia.

Des volumes de ventes potentiellement très élevés pour Apple

L’analyste Ming-Chi Kuo estime qu’Apple pourrait écouler entre 8 et 10 millions d’unités d’ici la fin de l’année, en supposant un lancement en 2026 et l’absence de report au début de l’année suivante. Quoi qu’il en soit, Samsung semble vouloir couper l’herbe sous le pied d’Apple, en alignant dès maintenant son format sur celui pressenti pour l’iPhone Fold, un segment que le groupe coréen domine jusqu’ici sans réel rival.

Une stratégie industrielle déjà bien rodée

Une source citée par ETNews indique que le Wide Fold « n’est pas considéré comme nettement plus difficile à produire que le TriFold ». Samsung pourrait donc augmenter la production en fonction de l’accueil du marché.

À titre de comparaison, le futur Galaxy Z TriFold devrait être produit à environ 200 000 unités seulement, contre un million pour le Wide Fold. Le TriFold est attendu le 30 janvier, avec un prix de départ fixé à 2 899 dollars.

Un lancement coordonné avec la gamme Galaxy Z

Toujours selon ETNews, le Wide Fold serait présenté aux côtés des Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 lors de l’événement Unpacked du troisième trimestre, prévu en juillet. Ce serait un changement notable par rapport aux années précédentes, où Samsung échelonnait les lancements de ses modèles spéciaux afin d’éviter de cannibaliser ses ventes.

Samsung aurait dépassé 6 millions de smartphones pliables écoulés l’an dernier et compte sur l’arrivée du Wide Fold pour accélérer encore cette dynamique. De son côté, Apple devrait dévoiler son premier iPhone pliable en septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro.