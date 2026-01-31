Apple explique le fonctionnement de Siri dopé à Gemini

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est revenu hier sur la structure du partenariat avec Google visant à utiliser les modèles d’IA Gemini pour la prochaine génération de Siri.

Un partenariat stratégique autour de Gemini

Lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats du premier trimestre fiscal 2026, Tim Cook et le directeur financier Kevan Parekh ont été interrogés à plusieurs reprises sur Apple Intelligence et sur l’accord récemment annoncé avec Google pour alimenter la version personnalisée de Siri grâce à Gemini.

« Nous avons essentiellement déterminé que la technologie d’IA de Google offrait la base la plus performante pour les AFM (Apple Foundation Models), et nous pensons pouvoir débloquer de nombreuses expériences et innover de manière clé grâce à cette collaboration. Nous continuerons à faire fonctionner les traitements sur l’appareil et via Private Cloud Compute, tout en maintenant nos standards de confidentialité parmi les meilleurs du secteur. Concernant l’accord avec Google, nous n’en dévoilons pas les détails. »

Une approche cohérente avec la vision d’Apple Intelligence

Cette description reprend presque mot pour mot les éléments communiqués précédemment par Apple et Google, qui indiquaient qu’Apple Intelligence continuerait de fonctionner sur du matériel Apple et via l’infrastructure Private Cloud Compute.

Tim Cook a également insisté sur le fait qu’Apple poursuit ses propres développements en intelligence artificielle, en parallèle du partenariat avec Google, tout en précisant que ces efforts ne remplacent pas le rôle central de Gemini dans le Siri personnalisé.

« Il faut voir cela comme une collaboration. Nous continuerons évidemment à développer certaines technologies de notre côté, mais ce qui alimente la version personnalisée de Siri doit être considéré comme une collaboration avec Google. »

Une IA intégrée, pas un produit monétisé séparément

Interrogé sur la monétisation et le retour sur investissement, Tim Cook a présenté Apple Intelligence comme une fonctionnalité transversale, intégrée à l’ensemble des plateformes Apple, plutôt que comme une source de revenus distincte.

« Nous apportons l’intelligence à davantage de choses que les utilisateurs aiment, et nous l’intégrons au cœur du système d’exploitation de manière personnelle et respectueuse de la vie privée. Cela crée une grande valeur et ouvre de nombreuses opportunités à travers nos produits et services. Et nous sommes très satisfaits de la collaboration avec Google. »

Une disponibilité encore limitée

Ni Tim Cook ni Kevan Parekh n’ont précisé combien d’utilisateurs ont actuellement accès aux fonctionnalités d’Apple Intelligence, ni si celles-ci stimulent les renouvellements de matériel. Apple a toutefois déjà reconnu que Apple Intelligence est réservée aux appareils disposant de suffisamment de mémoire et de puissance de calcul, ce qui limite pour l’instant sa disponibilité.