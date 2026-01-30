iPhone 5s : nouvelle mise à jour logicielle 13 ans après sa sortie

En parallèle d’iOS 26.2.1, Apple a publié une version mise à jour d’iOS 12 destinée aux appareils fonctionnant encore sous ce système, huit ans après sa sortie initiale.

Une prise en charge exceptionnelle des anciens iPhone

La mise à jour iOS 12.5.8 est disponible pour l’iPhone 5s et l’iPhone 6, ce qui signifie qu’Apple continue de prendre en charge ces modèles 13 ans et 12 ans après leur lancement, respectivement. L’iPhone 5s est sorti en septembre 2013, tandis que l’iPhone 6 a été lancé en septembre 2014.

Une mise à jour critique pour les services Apple

Selon les notes de version d’Apple, iOS 12.5.8 prolonge la validité du certificat nécessaire au fonctionnement de services clés comme iMessage, FaceTime et l’activation de l’appareil. Grâce à cette mise à jour, ces fonctionnalités continueront de fonctionner au-delà de janvier 2027.

Sans cette extension, certaines fonctions dépendantes de certificats, comme l’activation de l’appareil, auraient cessé de fonctionner à l’expiration du certificat. Cette mise à jour permet donc de préserver l’usage quotidien de ces anciens iPhone pour les années à venir.

Un suivi logiciel bien au-delà des engagements officiels

Avant cette mise à jour, l’iPhone 5s et l’iPhone 6 avaient reçu leurs derniers correctifs logiciels en janvier 2023, avec d’importantes mises à jour de sécurité.

Apple s’est publiquement engagée à fournir au minimum cinq ans de mises à jour de sécurité pour chaque iPhone après sa sortie. Dans les faits, la marque dépasse régulièrement cet engagement.

L’exemple de l’iPhone 6s

L’iPhone 6s, lancé il y a 11 ans, a encore bénéficié d’une mise à jour de sécurité en septembre 2025 avec iOS 15.8.5. Il reçoit d’ailleurs iOS 15.8.6, qui inclut la même extension de certificat que celle déployée sur iOS 12.5.8.

Apple a également publié de nouvelles versions d’iOS 18 et d’iOS 16 dans le cadre de cette vague de mises à jour.