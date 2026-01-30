Apple rachète Q.ai, sa 2e plus grosse acquisition après Beats

Apple a confirmé aujourd’hui à Reuters avoir acquis Q.ai, une start-up israélienne spécialisée dans les technologies d’intelligence artificielle appliquées à l’audio.

Une acquisition à près de 2 milliards de dollars

Selon des sources citées par le Financial Times, Apple aurait déboursé près de 2 milliards de dollars pour racheter Q.ai. Ce montant en ferait la deuxième plus importante acquisition jamais réalisée par Apple, juste derrière le rachat de Beats pour 3 milliards de dollars en 2014.

Une technologie capable d’analyser la parole silencieuse

Q.ai a développé une technologie capable d’analyser les expressions faciales afin de comprendre ce que l’on appelle la « parole silencieuse », selon le Financial Times.

« Des brevets déposés par Q.ai montrent que sa technologie peut être utilisée dans des écouteurs ou des lunettes, en s’appuyant sur des micro-mouvements de la peau du visage pour communiquer sans parler », précise le média, ajoutant que cette innovation pourrait ouvrir la voie à des interactions non verbales avec Siri.

Une équipe déjà familière de l’écosystème Apple

Le PDG de Q.ai, Aviad Maizels, n’en est pas à son premier rachat par Apple. Il avait auparavant fondé PrimeSense, une autre start-up israélienne acquise par Apple en 2013. Cette technologie a ensuite servi de base au développement de Face ID, introduit avec l’iPhone X en 2017.

L’équipe fondatrice de Q.ai rejoint Apple dans son intégralité, dont Aviad Maizels, Yonatan Wexler et Avi Barliya.

Une brique stratégique pour l’IA d’Apple

Dans une déclaration transmise à Reuters, Johny Srouji, responsable de la conception des puces chez Apple, a décrit Q.ai comme « une entreprise remarquable qui ouvre de nouvelles voies créatives dans l’usage de l’imagerie et du machine learning ». Il ajoute « nous sommes ravis d’acquérir cette société, avec Aviad à sa tête, et encore plus enthousiastes quant à ce que l’avenir nous réserve ».

Un contexte de forte accélération autour des appareils IA

Cette acquisition intervient alors que l’ancien designer en chef d’Apple, Jony Ive, travaille avec OpenAI sur un nouveau appareil dédié à l’IA, et que des concurrents comme Meta ont déjà lancé des produits dopés à l’intelligence artificielle, à l’image des Meta Ray-Ban avec affichage intégré dans les verres.