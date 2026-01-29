Nvidia dépasse Apple et devient le premier client de TSMC

Apple a perdu en 2026 sa position historique de premier client de TSMC, dans un contexte de forte explosion de la demande en puces dédiées à l’intelligence artificielle, rapporte CNBC.

Selon les estimations des analystes, Nvidia devrait générer environ 33 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour TSMC en 2026, soit près de 22 % des revenus totaux du fondeur taïwanais. Apple, de son côté, représenterait environ 27 milliards de dollars, soit près de 18 %. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aurait d’ailleurs confirmé lors d’un récent podcast que la bascule est déjà effective, affirmant que Nvidia est désormais le plus grand client de TSMC.

Une relation historique entre Apple et TSMC

Pendant plus d’une décennie, Apple a été considéré comme le client pilier de TSMC. La firme de Cupertino s’appuie sur le fondeur taïwanais pour la fabrication de ses puces A-series destinées aux iPhone et iPad, ainsi que de ses puces M-series pour les Mac et l’iPad.

Cette relation stratégique a longtemps permis à Apple de bénéficier d’un accès prioritaire aux procédés de gravure les plus avancés de TSMC. Elle a également aidé TSMC à justifier les investissements colossaux nécessaires au développement de chaque nouvelle génération de technologies de fabrication de semi-conducteurs.

L’IA propulse Nvidia en tête

Le changement de hiérarchie s’explique par la montée en puissance fulgurante de Nvidia, portée par le déploiement mondial des infrastructures d’intelligence artificielle. Les GPU de Nvidia sont massivement utilisés comme accélérateurs dans les centres de données des principaux fournisseurs de services cloud.

Un élément clé réside dans la nature même des puces produites pour Nvidia. Les accélérateurs IA sont beaucoup plus grands, plus complexes et plus coûteux à fabriquer que les puces A ou M d’Apple. Ils nécessitent souvent les procédés de gravure les plus avancés, des techniques de packaging sophistiquées et des coûts par wafer nettement plus élevés, ce qui se traduit par un revenu bien supérieur par puce pour TSMC.

À l’inverse, Apple produit des volumes beaucoup plus importants, mais avec des systèmes sur puce plus petits, optimisés pour l’efficacité énergétique et les appareils grand public, entraînant un coût unitaire de fabrication plus faible.

Quelles conséquences pour Apple

La dépendance croissante de TSMC envers les acteurs de l’IA pourrait avoir des implications directes pour Apple. Bien que l’entreprise reste l’un des clients majeurs du fondeur, elle n’est plus le principal moteur des décisions d’expansion de capacité ou d’investissements industriels.

Les analystes estiment que Nvidia a désormais pris la place d’Apple en tant que client de référence, celui qui oriente le développement et justifie les investissements massifs nécessaires à chaque nouveau procédé de gravure de pointe chez TSMC.