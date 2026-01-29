iPhone 16 : smartphone le plus vendu au monde en 2025

L’iPhone 16 d’Apple a été le smartphone le plus vendu au niveau mondial en 2025, selon le dernier rapport de Counterpoint Research. Pour la quatrième année consécutive, les appareils Apple et Samsung dominent le top 10, représentant 19 % des ventes mondiales de smartphones.

Apple s’est adjugé sept places dans le top 10, tandis que Samsung a capté les trois positions restantes.

Apple et Samsung dominent largement le classement

Lancée en septembre, la gamme iPhone 17 a enregistré des ventes supérieures de 16 % à celles de la génération précédente sur son premier trimestre complet de commercialisation. Cette performance est portée par une forte demande aux États-Unis, en Chine et en Europe de l’Ouest.

Selon Counterpoint Research, l’iPhone 17 standard s’est particulièrement démarqué, affichant la plus forte croissance parmi tous les modèles et progressant nettement dans le classement par rapport au lancement de l’iPhone 16 en 2024. Cette dynamique s’explique notamment par des améliorations matérielles clés, comme un taux de rafraîchissement plus élevé (120 Hz contre 60 Hz) et un stockage de base plus généreux (256 Go contre 128 Go).

L’iPhone 16e renforce les ventes d’Apple

L’iPhone 16e, plus abordable, lancé au printemps 2025, a lui aussi contribué aux volumes de ventes. Avec un prix d’entrée fixé à 599 dollars, il a permis à Apple de toucher un public plus large et de renforcer l’accès à son écosystème.

Samsung résiste côté Android

À la cinquième place du classement, le Galaxy A16 5G de Samsung s’est imposé comme le smartphone Android le plus vendu de 2025. De son côté, le Galaxy S25 Ultra a décroché une place dans le segment haut de gamme, se positionnant neuvième pour la deuxième année consécutive.

Counterpoint Research souligne que les ventes du Galaxy S25 Ultra ont été multipliées par plus de trois au Japon sur un an, illustrant un regain d’intérêt marqué pour les modèles premium de Samsung sur certains marchés clés.

Des perspectives favorables pour le haut de gamme en 2026

Pour l’année à venir, Counterpoint Research anticipe une montée en puissance des smartphones premium en 2026. La hausse des prix de la mémoire devrait en effet pénaliser davantage les modèles d’entrée et de milieu de gamme, renforçant l’attrait des appareils haut de gamme.

Apple continue par ailleurs de commercialiser l’iPhone 16 dans sa gamme actuelle. Proposé à partir de 699 dollars, ce modèle embarque une puce A18 compatible avec Apple Intelligence, un double module photo, un bouton Camera Control pour un accès rapide à l’appareil photo, ainsi qu’un bouton Action personnalisable.