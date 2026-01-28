iOS 26 : l’adoption atteint 50 %, mais certains utilisateurs hésitent encore à mettre à jour

L’adoption d’iOS 26 avoisine désormais les 50 %, selon StatCounter, mais une partie des utilisateurs reste prudente face à la mise à jour.

De nouvelles données publiées par SellCell offrent un aperçu de la manière dont les utilisateurs réagissent aux incitations à installer iOS 26. Ces résultats reposent sur une enquête menée en janvier 2026 auprès de 2 000 utilisateurs adultes d’iPhone aux États-Unis, et portent sur l’état d’adoption, les comportements de mise à jour et les risques perçus liés à l’installation d’iOS 26.

Selon l’étude, 78 % des répondants de SellCell affirment avoir déjà mis à jour leur iPhone vers iOS 26, tandis que 22 % utilisent encore une version antérieure d’iOS. D’autres rapports évoquent pourtant une adoption plus faible, ce qui rend ce chiffre de 78 % étonnamment élevé. Cela pourrait s’expliquer par une surreprésentation de profils technophiles dans l’échantillon. En pratique, le taux réel se situerait probablement autour de 50 %, comme l’indique StatCounter. SellCell précise d’ailleurs que ces données reposent sur des déclarations des utilisateurs et non sur des vérifications directes des appareils.

Les principales craintes freinant la mise à jour

L’enquête met en lumière plusieurs raisons expliquant pourquoi certains utilisateurs n’ont pas encore franchi le pas. 24,2 % des répondants craignent un impact négatif sur l’autonomie de la batterie, tandis que 23,8 % redoutent une baisse des performances globales.

Par ailleurs, 17,5 % disent ne pas apprécier les changements de design introduits avec Liquid Glass, ou les jugent plus difficiles à lire. À cela s’ajoutent 8,6 % d’utilisateurs frustrés par l’impossibilité de désactiver complètement certains nouveaux éléments visuels. 15 % redoutent également qu’il soit difficile, voire impossible, de revenir à une version antérieure d’iOS après l’installation d’iOS 26, et 11,4 % mentionnent des rapports de bugs ou de fonctionnalités défaillantes comme motif d’hésitation.

Une adoption qui ne rime pas toujours avec confiance

Les données de SellCell montrent aussi que l’adoption ne reflète pas nécessairement une pleine confiance. Interrogés sur leur comportement général face aux notifications de mise à jour iOS, seulement 38,8 % des répondants déclarent installer les mises à jour immédiatement.

Les 61,2 % restants admettent différer l’installation, que ce soit en attendant les retours d’autres utilisateurs, en supposant que les mises à jour se feront automatiquement, en ignorant les rappels ou en repoussant l’opération de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Une minorité indique même n’effectuer la mise à jour que lorsqu’une application cesse de fonctionner sur leur version actuelle d’iOS.

Des réticences persistantes, même après l’installation

Fait notable, les doutes autour d’iOS 26 ne concernent pas uniquement les utilisateurs restés sur une ancienne version. Sur l’ensemble des 2 000 personnes interrogées, 72 % ont sélectionné au moins une inquiétude les ayant rendues hésitantes face à la mise à jour, tandis que seulement 28 % affirment que rien ne les a dissuadées d’installer iOS 26.

Enfin, parmi les 443 répondants encore sur une version antérieure, 28 % disent ne pas savoir qu’iOS 26 était disponible, 23,7 % pensaient que la mise à jour s’installerait automatiquement, et 23,3 % reconnaissent simplement ne pas avoir encore pris le temps de lancer la mise à jour.