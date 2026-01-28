AirTag 2 : le démontage révèle de nombreux changements cachés

Apple a apporté de nombreuses évolutions internes à l’AirTag de deuxième génération, comme le montre une vidéo de démontage réalisée par Joseph Taylor.

Visuellement, le nouvel ‌AirTag‌ est quasiment identique au modèle original et utilise toujours une pile bouton CR2032 standard. Les seules différences externes concernent le texte à l’arrière, désormais entièrement en lettres capitales, avec la mention explicite de la résistance à l’eau et à la poussière IP67, ainsi que la prise en charge du NFC et du réseau Localiser.

Une carte électronique plus fine et repensée

À l’intérieur, la carte principale (PCB) de l’AirTag de seconde génération est nettement plus fine que celle du premier modèle. Les connecteurs de la batterie sont placés selon un angle différent et la nouvelle carte intègre des pastilles de test supplémentaires, probablement destinées à la fabrication ou au diagnostic.

Joseph Taylor a également repéré de nouveaux marquages à l’intérieur du compartiment de la pile, dont un graphique ressemblant à un code QR, absent sur la première génération.

Un haut-parleur modifié et plus sécurisé

L’ensemble du haut-parleur a lui aussi évolué. La bobine du haut-parleur, intégrée dans la coque en plastique, semble légèrement plus grande que sur l’AirTag original, tandis que l’aimant est désormais beaucoup plus solidement fixé.

Sur le premier AirTag, cet aimant pouvait être retiré relativement facilement, ce qui avait permis certaines modifications. Sur le modèle de seconde génération, il est bien plus difficile à extraire, nécessitant un effort nettement supérieur.

Taylor avance que l’utilisation accrue d’adhésif pourrait être liée à des mesures anti-sabotage. Malgré le retrait de la bobine et de l’aimant, l’AirTag a toutefois continué à se connecter à son iPhone, ce qui suggère qu’Apple n’a pas mis en place de verrouillage logiciel ou d’alerte déclenchée par des modifications physiques.

Un son légèrement différent après l’appairage

Une fois appairé à un iPhone, l’AirTag de deuxième génération émet un son légèrement plus aigu que celui du modèle original. Un utilisateur sur X a d’ailleurs noté que la tonalité serait passée de la note F à la note G.

Un emballage entièrement revu

Apple a également repensé l’emballage de l’AirTag. La nouvelle boîte adopte un format plus étroit, avec un visuel avant mis à jour. Le texte imprimé présente désormais un léger relief grâce à une impression UV, et les languettes d’ouverture sont en papier adhésif.

À l’intérieur, l’insert en carton a été simplifié. Un unique loquet en papier maintient le couvercle au-dessus du plateau, où les AirTags sont désormais disposés en une seule rangée de quatre. Sur l’emballage d’origine, les AirTags étaient présentés dans un étui plié, disposés en deux rangées de deux.