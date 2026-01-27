Des abonnements premium arrivent sur Facebook, Instagram et WhatsApp

Meta prévoit de tester des abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp, comme l’a indiqué l’entreprise à TechCrunch.

Ces abonnements incluraient des fonctionnalités exclusives destinées à améliorer la créativité, la productivité et des capacités d’IA étendues.

Selon Meta, chaque application disposera de son propre ensemble de fonctionnalités premium, afin d’offrir aux utilisateurs « plus de contrôle sur la manière dont ils partagent et se connectent, tout en conservant les expériences principales gratuites ». L’entreprise n’aurait toutefois pas encore arrêté la composition exacte de chaque offre et prévoit d’expérimenter différents bundles.

Des fonctionnalités avancées pour Instagram, Facebook et WhatsApp

Sur Instagram, par exemple, les abonnés premium pourraient créer un nombre illimité de listes d’audience, voir quels abonnés ne les suivent pas en retour et consulter les Stories de manière anonyme. Des fonctionnalités payantes similaires seraient envisagées pour WhatsApp et Facebook, avec des usages équivalents adaptés à chaque plateforme.

L’intelligence artificielle au cœur des offres premium

Meta prévoit également d’intégrer Manus, un agent d’intelligence artificielle récemment acquis pour environ 2 milliards de dollars, dans ses formules d’abonnement. Les abonnements Manus destinés aux entreprises continueront toutefois d’être proposés séparément.

La vidéo dopée à l’IA constitue un autre axe de développement important, via la fonctionnalité Vibes de Meta. Cette offre cible les créateurs et les entreprises, avec notamment des badges de vérification et un support prioritaire. Jusqu’à présent gratuite depuis son lancement l’an dernier, Vibes devrait évoluer vers un modèle freemium, permettant un accès de base gratuit à la création vidéo, avec un abonnement pour débloquer davantage d’options de création chaque mois.

Un modèle déjà éprouvé sur les réseaux sociaux

Ce ne serait pas la première fois qu’un réseau social adopte un modèle par abonnement. X (Twitter) propose déjà plusieurs formules payantes, et Snap a démontré que le concept pouvait fonctionner, avec Snapchat+ qui compte 16 millions d’abonnés à 3,99 dollars par mois.