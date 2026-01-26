Strava sur Apple Watch gagne la navigation d’itinéraires en version bêta

L’application Strava sur watchOS semble déployer la navigation complète avec cartes et itinéraires, apportant enfin une fonctionnalité très attendue aux coureurs, randonneurs et cyclistes équipés d’une Apple Watch.

Une navigation directement au poignet

Cette nouveauté, encore en version bêta, permet de sélectionner un itinéraire préchargé, d’afficher le dénivelé et de suivre les directions directement depuis la montre, sans avoir à consulter l’iPhone. Des utilisateurs de Strava sur Reddit ont signalé l’apparition de la fonctionnalité au cours du week-end.

Une évolution majeure pour les activités en extérieur

Depuis l’an dernier, les utilisateurs de Strava peuvent déjà partager un entraînement Apple Fitness+ directement dans l’application Strava. En revanche, la navigation pas à pas lors d’une marche, d’une course ou d’une sortie à vélo en extérieur représente un véritable changement de dimension pour le service, en rendant l’expérience beaucoup plus autonome sur Apple Watch.

Disponibilité et abonnement encore incertains

À l’heure actuelle, les utilisateurs Strava gratuits comme les abonnés payants semblent avoir accès à cette bêta, mais il reste à déterminer si la fonctionnalité sera réservée aux abonnés lors de son déploiement final. De son côté, Strava n’a pas encore communiqué officiellement sur le calendrier ou les modalités de lancement.