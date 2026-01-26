Netflix atteint les 325 millions d’abonnés et va augmenter ses dépenses en 2026

Netflix a franchi la barre des 325 millions d’abonnés fin 2025, contre 301,2 millions un an plus tôt, touchant ainsi près d’un milliard de spectateurs dans le monde.

La plateforme a profité de cette croissance pour renforcer sa stratégie de conquête, en proposant une offre de rachat entièrement en numéraire de Warner Bros Discovery et HBO Max à 82,7 milliards de dollars, afin de contrer l’OPA hostile de Paramount Skydance.

Dynamique en hausse

Les résultats financiers du quatrième trimestre confirment la dynamique : le chiffre d’affaires atteint 12,05 milliards de dollars (+17,6 %) et le bénéfice net s’élève à 2,41 milliards (+29,4 %), dépassant les attentes des analystes. Netflix anticipe pour 2026 un chiffre d’affaires compris entre 50,7 et 51,7 milliards, porté par la publicité, qui a déjà généré 1,5 milliard de dollars en 2025 et devrait doubler cette année.

Pour soutenir l’engagement de ses abonnés, qui ont regardé 96 milliards d’heures de programmes au second semestre 2025, Netflix investira 20 milliards de dollars dans le contenu en 2026, pour ses productions originales et l’acquisition de droits externes.

Le catalogue s’enrichit grâce à des partenariats avec Universal, Sony et Paramount, et la plateforme se diversifie vers le direct et l’audio, avec plus de 200 événements et des podcasts vidéo en collaboration avec Spotify et iHeartMedia. Cette stratégie illustre la volonté de Netflix de rester un acteur central dans un paysage médiatique en constante évolution.