Google et Epic Games ont un accord secret de 800 millions de dollars

Google et Epic Games ont surpris le secteur technologique en annonçant un partenariat stratégique de six ans évalué à 800 millions de dollars, mettant fin à des années de conflits antitrust.

L’accord, révélé lors d’une audience à San Francisco, prévoit qu’Epic Games investira dans les services Google tandis que le géant de la recherche utilisera la technologie Unreal Engine d’Epic et promouvra Fortnite et d’autres produits sur Android.

Cinq ans de bataille

Cette collaboration marque un tournant après cinq ans de bataille autour de la distribution et de la monétisation des applications. Epic Games avait accusé Google de monopole via le Play Store et son système de facturation, et avait obtenu gain de cause devant la justice en 2023.

La nouvelle alliance transforme l’éditeur de jeux en partenaire Android majeur, alors qu’il jouait jusqu’ici le rôle d’adversaire.

Le juge James Donato a exprimé des doutes sur l’impact réel de l’accord sur le dossier antitrust, se demandant si les intérêts commerciaux d’Epic ne limitaient pas la pression pour obtenir des réformes plus larges. La proposition initiale visait notamment à réduire les commissions et faciliter l’installation de boutiques d’applications alternatives. Si Fortnite retrouve sa place sur Android, la question reste de savoir si cet accord profite à l’écosystème mobile dans son ensemble ou renforce surtout Google grâce à la coopération d’Epic Games.