Forza Horizon 6 dévoile sa date de sortie et une arrivée sur PS5

Playground Games et Turn 10 Studios ont annoncé que Forza Horizon 6 sortira le 19 mai 2026 sur Xbox Series X/S et PC, offrant aux joueurs une immersion inédite au Japon. Le jeu, dévoilé lors du Xbox Developer Direct, promet des courses spectaculaires et un contenu riche, avec plusieurs centaines de voitures accessibles dès le lancement et des mécaniques inédites de progression et de construction coopérative.

Le mode narratif a été repensé : le joueur débute comme simple touriste et doit participer à des courses de qualification avant d’accéder aux compétitions majeures, découvrant progressivement les paysages japonais.

La dimension communautaire est renforcée grâce à des bases personnalisables : chaque pilote pourra aménager son quartier général, qui sera visitable par d’autres joueurs, et participer aux Car Meets, inspirés des célèbres rassemblements de Daikoku, pour exposer ses voitures dans une ambiance fidèle aux nuits tokyoïtes.

550 véhicules

Le lancement proposera 550 véhicules, incluant le prototype GR GT 2025 et le Toyota Land Cruiser 2025, ainsi que de nouvelles options d’accessibilité pour rendre l’expérience plus inclusive. La disponibilité diffère selon les plateformes : les versions Xbox Series X/S et PC arriveront au printemps, tandis que la PlayStation 5 devra attendre plus tard dans l’année 2026, sans date exacte annoncée.

Forza Horizon 6 mise donc sur une expérience à la fois immersive et sociale, combinant exploration, personnalisation et compétitions, tout en élargissant l’accès à un large public grâce à ses fonctionnalités coopératives et inclusives.