Cyberattaques de sites académiques français : deux hackers sont mis en examen

Deux jeunes hackers, dont un mineur de 17 ans, ont été mis en examen à Paris pour avoir attaqué en septembre 2025 plusieurs sites de l’Éducation nationale.

Les interpellations ont eu lieu mardi à Caen et Aix-en-Provence par l’Office anticybercriminalité, après le défaçage des portails académiques de La Réunion, Reims et Clermont-Ferrand.

Ils sont poursuivis pour introduction frauduleuse, entrave à un système automatisé et extraction illégale de données, avec la circonstance aggravante de bande organisée. Le parquet souligne que les faits portent atteinte à des systèmes de l’État.

Des regrets

Le profil des deux suspects diffère. Le plus âgé, 20 ans, déjà connu pour des actes de piratage, était demandé en détention provisoire mais est finalement laissé libre sous contrôle judiciaire, comme son complice mineur.

Le jeune de 17 ans a reconnu sa participation et exprimé des regrets. Son avocate, Anaïs Gallanti, souligne son immaturité et le fait qu’il n’avait pas pleinement mesuré la gravité de ses actes. La défense a obtenu un assouplissement des mesures de contrôle judiciaire initialement prévues par le ministère public.

À ce stade, les enquêtes se poursuivent pour déterminer l’ampleur exacte des attaques et les responsabilités de chacun.