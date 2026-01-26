Apple prévoit de lancer plus de 20 nouveaux produits cette année

L’année 2026 s’annonce particulièrement chargée pour Apple, avec plus de vingt annonces de produits attendues au cours des prochains mois, selon les rumeurs.

Au-delà des mises à jour habituelles des iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, Apple préparerait plusieurs nouveautés majeures, dont un hub domotique inédit, retardé jusqu’à l’arrivée d’une version plus personnalisée de Siri. D’autres produits plus atypiques sont également évoqués, comme un iPhone pliable ou encore un MacBook plus abordable équipé d’une puce A18 Pro.

Les produits attendus au premier semestre 2026

Plusieurs lancements seraient prévus avant la fin du mois de juin.

L’iPhone 17e serait une évolution du modèle 16e, avec une puce A19, la compatibilité MagSafe et possiblement la Dynamic Island.

L’iPad Air passerait de la puce M3 à la M4, tandis que l’iPad classique évoluerait d’une puce A16 vers une A18 ou A19.

Côté Mac, le MacBook Pro recevrait les puces M5 Pro et M5 Max, avec le support du PCIe 5.0 pour des SSD plus rapides. Le MacBook Air passerait de la puce M4 à la M5.

Apple préparerait aussi un MacBook à prix réduit, doté d’une puce A18 Pro, d’un écran de 12,9 pouces et de couleurs plus ludiques.

Le Mac Studio évoluerait vers des puces M5 Max et M5 Ultra, tandis que le Studio Display gagnerait un rétroéclairage mini-LED, le ProMotion jusqu’à 120 Hz, le HDR, et une puce A19 ou A19 Pro.

Un nouveau hub domotique serait également lancé. Il intégrerait une version plus personnalisée de Siri, un écran carré de 6 à 7 pouces, une puce A18 compatible Apple Intelligence, FaceTime, et pourrait être posé sur un meuble ou fixé au mur.

Enfin, Apple proposerait une caméra de sécurité HomeKit, conçue en interne, pensée pour fonctionner avec ce nouveau hub.

Les lancements attendus au second semestre 2026

Entre septembre et décembre, Apple préparerait une seconde vague d’annonces.

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max embarqueraient la puce A20 Pro, une Dynamic Island plus étroite, un bouton Camera Control simplifié, une ouverture variable sur au moins un capteur photo, la navigation web par satellite et un modem C2 conçu par Apple. Le modèle Pro Max pourrait être légèrement plus épais.

L’iPhone pliable proposerait un écran interne de 7,7 pouces quasiment sans pli, un écran externe de 5,3 pouces, deux caméras arrière, une caméra frontale, et Touch ID intégré au bouton d’alimentation, à la place de Face ID.

Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 bénéficieraient d’une nouvelle puce, de changements de design et peut-être de Touch ID.

Apple préparerait aussi une refonte majeure du MacBook Pro, avec des puces M6 Pro et M6 Max, un écran OLED tactile, une Dynamic Island, un design plus fin et une connectivité cellulaire intégrée via un modem C2.

Enfin, une version plus haut de gamme des AirPods Pro 3 serait lancée, intégrant une caméra infrarouge dédiée à des fonctions liées à l’IA.

Des produits dont le calendrier reste incertain

Certains produits attendus en 2025 n’ont finalement pas vu le jour et pourraient arriver en 2026.

Une nouvelle Apple TV est évoquée, avec une puce A17 Pro, le support de Siri plus personnalisé et la puce réseau N1 avec Wi-Fi 7. Une caméra FaceTime intégrée est également mentionnée, sans certitude.

Le HomePod mini pourrait évoluer avec une puce S9 ou plus récente, le Wi-Fi 7, une meilleure qualité audio, une puce Ultra Wideband de deuxième génération, et de nouvelles couleurs.

L’AirTag serait mis à jour avec une portée de localisation jusqu’à trois fois supérieure, un haut-parleur plus difficile à neutraliser, et d’autres améliorations.

Des produits attendus au plus tôt en 2026

À plus long terme, Apple travaillerait sur des lunettes Apple Glasses orientées réalité augmentée, avec haut-parleurs, caméras, commande vocale et fonctions de santé potentielles.

Un sonnette connectée Face ID, compatible HomeKit Secure Video et capable de se connecter sans fil à une serrure intelligente, serait également en développement.

Enfin, l’iPad mini évoluerait vers une puce A19 Pro ou A20 Pro, un écran OLED, un système audio par vibrations, et une meilleure résistance à l’eau.

Pour terminer, un Mac mini équipé des puces M5 et M5 Pro serait aussi attendu au cours de l’année 2026.